6 طرق قوية تتعلمي بيهم تحبي نفسك

سعادة كل شخص بتبدأ بحب الذات اول حاجة ، ببساطة مستحيل ان اي شخص يلاقي السلام الداخلي والسعادة لو ما اتعلمش يحب نفسه اولا ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم 6 طرق تتعلمي بيهم تحبي نفسك.
طرق تتعلمي بيهم تحبي نفسك:
سعادة كل شخص سواء رجل او امرأة بتبدأ بحب الذات ، احترام الذات والثقة بالنفس وكل الصفات الايجابية مش ممكن تتبني الا على اساس متين من الحب والرعاية واحترام نفسك ، مش المهم بس ان اصحابك وعيلتك وشريكك يحبوكي ويعاملوكي كويس لانك هتحسي دايما بالاحباط لو انتي مش بتحبي نفسك ، الموضوع بيتعلق بقبول نفسك وشخصيتك بكل شغفك ونقط قوتك ونقط ضعفك ومواهبك واخطائك وكل حاجة في نفسك ، والنهاردة هنستكشف مع بعض 6 طرق قوية هيساعدوكي تحبي نفسك.
1- خصصي وقت لنفسك كل يوم:
سواء كنتي ام مشغولة دايما او بتشتغلي او وقتك دايما مشغول ايا كان اللي بتعمليه ، مهم انك تخصصي وقت لنفسك كل يوم ، تقضي وقت مع نفسك وتظبطي مشاعرك ورغباتك ، وتعيشي لحظات هدوء واسترخاء وتستعدي لليوم اللي بعد كده ذهنك صافي ، عادة ايجابية جدا انك تخصصي 15 دقيقة على الاقل كل يوم الصبح تمارسي فيهم تأمل وتصفي عقلك ، الوقت ده هو اللي هتلاقي فيه توازنك وهتهيأي نفسك تبدأي يومك ، وتقدري تعملي اي حاجة في الوقت ده تساعدك على الاسترخاء مثلا اقري كتاب, اشربي فنجان قهوة, مارسي يوجا, او حتى اقعدي بس قدام الشباك بتاعك بصي للمنظر اللي قدامك ، ده هيساعدك على التواصل مع نفسك الداخلية وسلامك الداخلي ، بغض النظر عن اي تانية ممكن تكون بتحصل.
2- اتقبلي اللي حاسه بيه:
القبول مهم جدا ، مش بس تقبل اللي حواليكي واصحابك والمجتمع بشكل عام ، ولكن تقبل نفسك زي ما انتي دي اهم حاجة ، وده هيبقى سهل لو حسيتي بالرضا والسعادة ، انك تقبلي نفسك بكل حاجة فيها ، لكن لما تبقي مش راضية عن نفسك اللي هيحصل انك هتبقي في حالة غضب وكل اللي هتبقي عايزاه ان الاحساس ده يختفي بدل ما تعيشيه او تتقبليه ، وهتحاولي تلهي نفسك وتركزي على حاجات تانية ، وده تصرف غلط ، الصح انك تعيشي وتتقبلي اي حاجة انتي حاسه بيها ماتهربيش منها وهي هتاخد وقتها وهتنتهي لان مافيش اي حاجة ثابتة او دايمة حتى الالم بياخد وقته ويختفي ، اما لو تجاهلتي مشاعرك او هربتي منها مع الوقت هيتراكم ده جواكي وممكن يسبب لك مشاكل صحية على المدى البعيد.
3- حبي جسمك:
جسمك هو السفينة لعقلك وروحك اللي بيسمح لك انك تعيشي حياتك قدر الامكان ، الجسد ده هو اول حاجة بنتعلمها اول ما بنتولد لان اول حاجة بنتعلمها هي ادراك البيئة المحيطة بينا باستخدام الحواس بتاعتنا ، اتعلمي انك تحبي وتتقبلي الجسم ده لان حياتك مستحيل هتكمل من غيره ، اهتمي بيه وكلي اكل صحي ، مارسي تمارين رياضية عشان تخليه صحي اكتر ، لبي احتياجات جسمك لو تعبان يبقى لازم تاخدي راحة ، ممكن يبقى محتاج لتمشية اكتر من انك تقعدي قدام التليفزيون ، اتعلمي انك تسمعي جسمك ، وكل ما هتخليه مبسوط ، مزاجك هيتغير وحياتك كلها هتتغير للافضل.
4- اتخلصي من العلاقات السامة:
ممكن تفكري انك بتحبي نفسك بشكل كامل ، ولكن ده مش هيبقى صح لو في علاقات سامة في حياتك ، اعملي قايمة بالاشخاص اللي دايما بتحسي انهم مصدر طاقة سلبية في حياتك ، اللي بيعاملوكي بقلة احترام ، ومش مهم الشخص ده يكون مين حتى لو كان اقرب شخص ليكي ، خليكي صريحة مع نفسك وشوفي كل شخص على حقيقتة ، بمجرد ما تعرفي ان في اشخاص في حياتك بيخلوكي مش مبسوطة او بيحبطوكي ، يبقى جيه الوقت للتغيير ، لو مقدرتيش تخرجيهم من حياتك بشكل كامل ، على الاقل حطي حدود للتعامل معاهم ، وما تخافيش انك تتكلمي وتعبري لما تتأذي منهم سواء بالكلام او بالفعل ، جملة “انا مش حابه ده” او “ده مش مناسب ليه” هتقطع شوط كبير جدا لان ببساطة في بعض الاشخاص مش بيحسوا بتأثيرهم السلبي على غيرهم.
5- خليكي انيقة ومرتبة:
في كتير من الاوقات محيطنا بيعكس اللي جوانا ، مزاجنا, عواطفنا وشغفنا في الحياة ، وعلى العكس كمان الحاجات اللي حوالينا ليها تأثير على نفسنا ومزاجنا والهامنا ، عشان كده مهم جدا اننا نهتم بالمساحة اللي حوالينا ، ابدأي باوضتك ودولابك ، لان ده المكان اللي غالبا هتلاقيه فيه معظم الحاجات القديمة اللي ممكن ميبقاش لها لازمة عندك ، وابدأي افصلي بين الحاجات اللي بتحبيها وعايزة تلبسيها ، والحاجات اللي بقيتي حاسه انها قديمة او خلاص مش حابه تلبسيها تاني اتخلصي منها ممكن تتبرعي بيها او تبيعيها يعني اتصرفي فيها بالطريقة اللي تفضليها ، ترتيب الدولاب هيبقى بداية لتغيرات اكبر وهيفتح مجال لحاجات جديدة تدخل حياتك ، بما فيهم العلاقات الجديدة, الهوايات والاحداث الايجابية ، واهتمي بترتيب البيت لانه بيأثر بشكل مباشر على احساسك بالامان والسعادة والصحة.
6- اعملي حاجة بتحبيها:
لما تحبي نفسك ، بطبيعة الحال هتبقي عايزة تعملي الحاجات اللي بتبسطك وتفرحك والعكس صحيح ، لو بتعملي اللي بتحبيه حبك لنفسك هيزيد وهيبقى عندك احترام للذات وثقة بالنفس اللي هيخليكي انسانة سعيدة اكتر ، ومش شرط ابدا تبقي محترفة او خبيرة عشان تبقي سعيدة باللي بتعمليه ، مثلا ، لو بتحبي تجري وده بيحسسك بتحسن ، خليها عادة واستمتعي بيها ، لو بتحبي الرسم ارسمي في كل مرة يبقى عندك وقت فراغ, اعزفي اله موسيقية تعرفيها, اطبخي ، اعملي حاجة مش للناس ومش عشان مبهرة او هتجيب فلوس ، ولكن عشان بس بتخليكي مبسوطة ، دي تعتبر طريقة آمنة تتعلمي بيها تحبي نفسك.
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