سر من أسرار اليابانين…. كريم جبار لتفتيح وشد البشرة وتفتيحها الوجه والجسم كله نتيجة روعه في ص ساعه

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عمر شويل - جدة كريم جبار لتفتيح وشد البشرة وتفتيحها الوجه ، تبحث كل امرأة عن الكثير من الطرق المختلفة التي من خلالها يمكن تفتيح وتبييض البشرة، حيث أن هذا الأمر يشغل بال الكثيرين لأن البشرة تتعرض للكثير من العوامل التي تسبب غمقان للبشرة، ومن هذه العوامل التعرض للشمس وأشعتها وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن استخدام البطاطس من أجل تفتيح البشرة وشدها ونضارتها.

كريم جبار لتفتيح وشد البشرة وتفتيحها الوجه

تعتبر البطاطس من المنتجات الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة وشدها، ويمكن استخدام هذه الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفة البطاطس لتفتيح البشرة

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

حبة من البطاطس المهروسة.

½ ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير وصفة البطاطس لتفتيح

هذا الكريم فعال جداً في تفتيح وشد البشرة ونضارتها وتفتيحها

في إناء نقوم بوضع البطاطس المهروسة والنشا ونقوم بمزجهم جيداً.

بعد ذلك يتم وضع عسل النحل والزبادي على مزيج البطاطس والنشا ويتم مزجهم جيداً حتى تختلط كل المكونات مع

بعضها البعض ويتكون لدينا خليط متجانس.

يتم بعد ذلك إضافة عصير الليمون و نمزجه مع باقي المكونات حتى يصبح المزيج كريمي متماسك.

بعد ذلك يتم وضع الخليط داخل عبوة محكمة الغلق ويتم الاحتفاظ به داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل استخدامه على البشرة.

وصفة البطاطس والنشا لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

يعتبر مزيج البطاطس والنشا من الخلطات التي تساهم في شد البشرة وإزالة التجاعيد منها، ويمكن تطبيق الوصفة عن طريق التالي:

في إناء يتم وضع ملعقة من النشا مع ملعقة من البطاطس المهروسة ونقوم بخلطهم جيداً.

بعد ذلك يتم وضع ملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة من عصير الليمون صغيرة ويتم تقليب المكونات جيداً حتى يصبح لدينا المزِيج متماسك.

نقوم بعدها بتطبيق الخليط على البشرة ويجب أن تكون البشرة نظيفة قبلها، ثم يتم ترك المزيج على البشرة لمدة 30 دقيقة

حتى يجف المزيج من على البشرة، وبعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.