طريقة عمل الحواوشي البلدي في المنزل بكل سهولة بالطعم المميز الرائع

الحواوشي من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنها أكلة ذات قيمة غذائية عالية وتشعرك بالشبع، وهي من الأكلات الشعبية المنتشرة بكثرة حيث يتنوع الحواوشي لما يحتويه من حشوات؛ فمنه باللحمة المفرومة ومنه بالبسطرمة والسدق، ويعتبر الحواوشي من أسهل الأكلات السريعة ولا يستغرق وقت في عمله، لذلك قد نتحدث اليوم في هذا المقال عن الحواوشي باللحمة المفرومة.

طريقة عمل الحواوشي باللحمة المفرومة

الحواوشي باللحمة من ألذ الأنواع ويتكون من مكونات سهلة جدا وسريعة وتحتوي على قيمة غذائيّة قيمة، والمكونات تتمثل في الآتي:

كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات من البصل متوسط الحجم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار بسيط من حبة البركة.

مقدار بسيط من السمسم.

طريقة تحضير الحواوشي

بخطوات بسيطة جدا سوف تحصل على الحواوشي اللذيذ لكي تحصل عليه اتبع الخطوات التالية:

يتم إحضار الكبة ثم نضع بها اللحمة المفرومة مع البصل ليتم الفرم.

وبعدها يتم إضافة كلا من الفلفل الأسود وبهارات اللحمة والملح ويتم خلطهم جيدا حتى تتشرب اللحمة التتبيلة.

بعد ذلك يتم تقطيع العجين إلى قطع صغيرة متساوية ونفردها على سمح مستوى ونضع بها الحشو ثم يتم تقفيل الرغيف من جميع الجوانب.

نكرر نفس الخطوات إلى أن ننتهي من الكمية بالكامل.

ثم نحضر صينية مدهونة بالزيت من جميع الجوانب ونضع بها رغيف الحواوشي.

بعد ذلك يتم رش السمسم وحبة البركة على وجه الرغيف للتزيين.

ثم نضع الصينية في الفرن على الرف الأوسط في درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة تقريبا.

ومن ثم نلاحظ أن الرغيف تغير لونه إلى اللون الذهبي يتم إخراجه ويقدم ساخن بألف هنا وشفا.

مقادير تحضير عجينة الحواوشي

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من اللبن الحليب أو يمكنك استبدال اللبن بالزبادي.

ملعقة كبيرة من السكر.

كيس خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار من الماء الدافئ.

طريقة التحضير