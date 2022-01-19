لبياض دائم.. كريم جونسون والنشا لبشرة بيضاء كالثلج مشرقة ونضرة بدون تجاعيد أو هالات سوداء

قد لا يعرف الكثير من الأشخاص الفوائد الكبيرة التي تعود عليهم عند استخدامهم خليط كريم جونسون والنشا، والذي يعتبر واحد من أهم الطرق الطبيعية التي تساعد على التبييض بشكل طبيعي وفعال، هذا بجانب علاج الكثير من المشكلات التي قد يتعرض لها الوجه، ولذلك تبحث بعض السيدات حول هذا الخليط المتميز والساحر.

كريم جونسون والنشا

هذا الخليط الفعال له نتيجة جبارة في تبيض البشرة وكذلك في القضاء على مشاكل حب الشباب، ويعمل على تنقية البشرة ومنحها الحيوية والنشاط التي تحتاج إليها، ولذلك كان من الضروري توضيحها لكم بشكل جيد فيما يلي:

كريم جونسون الوردي يبيض

ملعقة من النشا حجم كبير.

مقدار مناسب من كريم جونسون ذو اللون الوردي.

كمية قليلة من ماء الورد.

عبوة كريم فارغة.

طريقة تحضير خلطة التفتيح السريع

نقوم بإحضار العبوة الفارغة الخاصة بالكريم في البداية ونعمل على تجفيفها بشكل جيد حتى يكون جفافها تام، ونضع فيها كميات كريم جونسون ذو اللون الوردي كاملة، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة النشا لها وخلطها حتى تتجانس مع بعضها البعض جيدا.

بعد الحصول على هذا الخليط في عبوة الكريم نعمل على إضافة ماء الورد بنسبة قليلة ونخلطهم جيدا، ونحرص ألا تزيد النسبة الخاصة به للحفاظ على القوام الكريمي للخليط فقط.

كريم جونسون لتفتيح البشرة

بعد تحضير خلطة كريم التفتيح السريع ومعرفة مكوناتها بشكل دقيق، يبقى لدينا معرفة طريقة الاستخدام الخاصة بهذا الخليط، حيث نقوم بغسل الوجه جيدا بنوع غسول جيد قم نحضر قطعة قطن بها ماء ورد ونغسل بها الوجه جيدا.

بعد أن يجف ماء الورد على الوجه نقوم بأخذ كمية من الخليط ووضعها على الوجه بشكل جيد وتوزيعها جيدا. ومن الضروري أن يكون تكرار استخدام هذا الخليط بشكل يومي. مرة في النهار ومرة في الليل ومع الاستمرار على استخدامه لفترة لا تقل عن 3 شهور سوف نلاحظ نتيجة التبيض الفارقة.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال سر خليط كريم جونسون والنشا السحري. والذي يساعد بشكل كبير في الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها. كما أنها يعالج كافة العيوب والمشكلات التي يمكن أن تتعرض إليها البشرة. ولكل هذه المميزات كان من الضروري أن نقوم بعرضه لكل من يقومون بالبحث عنه رغبة في استخدامه.