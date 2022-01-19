نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونر رهيب.. طريقة عمل ماء البقدونس للوجه لتفتيح البشرة بسرعة صاروخية والتخلص من المسامات الواسعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن طريقة عمل ماء البقدونس للوجه لا تعتبر صعبة كما يعتقد البعض، ولكنها من الأمور السهلة والبسيطة والتي لا تحتاج مجهود ووقت طويل، ولكن مفعولها الجبار هو ما جعل الكثير يبحثون حول مدى فاعليتها وطريقة تنفيذها، حيث أن البعض في مجال التجميل أطلقوا على هذه الوصفة سر الجمال الطبيعي ولذلك سوف نعرض لكم تفاصيلها.

طريقة عمل ماء البقدونس للوجه

إن التعرض للشمس قد يسبب للبشرة الكثير من الإجهاد وقد تتعرض البشرة للحروق بسبب أشعة الشمس الضارة، ولذلك فإن الكثير من خبراء التجميل قد نصحوا باستخدام طريقة عمل ماء البقدونس للوجه، وذلك لأنها من أفضل الطرق الطبيعية لحماية البشرة والحفاظ عليها من كل المشكلات.

للحصول على أفضل النتائج من ماء البقدونس للوجه يجب أن نقوم بالاستمرار على استخدامه فترة لا تقل عن 3 شهور، ليس هذا فقط بل إنه من الضروري أن تستخدم على مدار اليوم الواحد ما لا يقل عن مرتين صباحا ومساء وما لا يزيد عن 3 مرات.

طريقة عمل غسول البقدونس للوجه

بقدونس.

ماء.

ماء ورد.

زيت لوز.

نشا.

تونر البقدونس للوجه

في البداية نقوم بإحضار إناء ووضعه على نار هادئة ونضع بع الماء ونقوم بإضافة كميات البقدونس كلها، ونتركه على النار إلى أن يصل للغليان ونتركه يغلي ما لا يقل عن 5 دقائق، وبعد ذلك نقوم بتصفية البقدونس وفصله عن الماء مع الحرص على أن نترك الماء الخاص بالبقدونس إلى أن يبرد بشكل جيد.

بعد ذلك الأمر نتأكد من برودة الماء ثم نضيف النشا إليها تدريجيا. ثم نقوم بخلطها إلى أن تتجانس بشكل جيد. ثم نعمل على إضافة ماء الورد وزيت اللوز بشكل فعلي. ونحرص على أن تتجانس كل المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض.

لقد قدمنا لكم فيما سبق كل التفاصيل حول طريقة عمل ماء البقدونس للوجه. حيث له فاعلية كبيرة جدا في القضاء على كل المشاكل التي قد تحدث للبشرة. سواء كانت حبوب الشباب أو الهالات السوداء وخاصًة حول العينين. وأيضا ما يخص علامات السن والتجاعيد التي قد تظهر على البشرة مع مرور الوقت وبسبب الاجهاد والتعرض للشمس.