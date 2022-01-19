نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة بيضاء شابة.. طريقة استعمال كريم جونسون للتبيض الفوري 4 درجات سيتفاجأ الجميع من لون بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة استعمال كريم جونسون للتبيض الفوري والتي يستخدم فيها هذا الخليط الفعال، فكريم جونسون عند خلطه مع النشا تكون الفاعلية الخاصة بهم عالية جدا، وكما تساعد على زيادة التبييض فهي تعمل على زيادة نقاء البشرة وحيويتها، ولذلك فمن الضروري أن نعرض لكم هذا الخليط السحري.

طريقة استعمال كريم جونسون للتبيض الفوري

إن طريقة استعمال كريم جونسون للحول على بشرة بيضاء ونضرة سهلة وبسيطة وتعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص من الخلايا الميته، وعلاج حبوب الشباب والقضاء عليها بشكل فوري، وفتح المسام بشكل كبير وتحوية البشرة.

ينصح الخبراء باستخدام هذا الخليط بمعدل مرتين في اليوم الواحد مرة نهارا ومره ليلا، وأن يتم الاستمرار عليها لمدة لا تقل عن 3 شهور، إلا أنه يجب أن يستخدم قبله غسول للوجه، ومن بعد ذلك يتم مسح البشرة بماء الورد ثم وضع الكريم.

كريم جونسون لتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من النشا.

كميات من كريم جونسون.

بعض من ماء الورد.

علبة فارغة لحفظ الخليط.

كريم جونسون الوردي يبيض

في البداية نقوم بغسل عبوة الكريم وإحضار منشفة نظيفة نقوم بتجفيف العبوة بها بشكل حيد، ثم بعد ذلك نضع فيها كل كميات الكريم ثم نضيف إليها ملعقة النشا ونخلطهم مع بعضهم البعض إلى أن يتجانسوا بشكل جيد جدا.

ثم بعد ذلك مع الحرص بأن يكون الأمر تدريجي نعمل على إضافة ماء الورد للخليط. ثم نقوم بخلط المكونات إلى أن تتجانس مع بعضها البعض. ولا نزيد من ماء الورد مادام السمك الخاص بالخليط كريمي. ثم يتم تغطية المكونات بشكل جيد وتركها في مكان جاف للحفاظ عليها. ويتم استخدامها بشكل يومي صباحا ومساء لمدة 3 شهور.

لقد قدمنا لكم في الفقرات السابقة طريقة استعمال كريم جونسون للتبيض الفوري. حيث أن خليط كريم جونسون مع النشا يساعد بشكل كبير جدا في تبيض البشرة. وكذلك الحفاظ على حيويتها ونضارتها بشكل كبير جدا. والقضاء على كل مشاكل البشرة وحبوب للشباب واسمرار أسفل العينين وتجديد خلاليا الجلد الميته.