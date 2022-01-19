بدون فرن.. كيكة الميكرويف السريعة بدون بيض أحلى من الجاتوه هشة ولذيذة في خمس دقائق فقط

كيكة الميكرويف السريعة، كيكة سهلة وسريعة وذات طعم لذيذ يفضلها البعض لسهولتها وجمال الطعم، كما أنها توفر الوقت والجهد، وتجعلك تعدين الكيكة الشهية في الشتاء البارد بسهولة وسرعة فقط فى دقائق بسيطة تحصلي على كيكة المج الشهية، ومقاديرها بسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل بيت ويمكنك إدخال جميع الأطعمة التي تريدونها فيها.

كيكة الميكرويف السريعة

تعتبر اسهل و اسرع طرق عمل كيكة هشة بسهولة و في وقت سريع جدا ايكم كرق عمل كيكة المج في الميكرويف.

المكونات:

سكر بمقدار ملعقة

دقيق بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

كاكاو بمقدار 2 ملعقة.

حليب مقدار 2 ملعقة.

بيض بمقدار بيضة.

زيت نباتي بمقدار ملعقة واحدة.

طريقة عمل كيكة المج بالكاكاو

نقوم بإحضار اناء نضع فيه السكر والدقيق والكاكاو مع التقليب جيداً.

بعد ذلك نقوم بمزج اليهم البيض مع التقليب جيداً.

ثم نضيف الى المكونات الزيت والحليب مع التقليب جيداً حتى نحصل على قوام متماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع الاناء في الميكرويف بمقدار 2 دقيقة.

ثم قومي بتقديم الكيكة مع الشاي او الكاكاو الساخن.

كيكة المج في الميكرويف بدون بيض

المكونات:

دقيق بمقدار ربع كوب.

حليب بمقدار ربع كوب.

زيت بمقدار 2 ملعقة.

كاكاو بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

سكر بمقدار 2 ملعقة.

بيكنج بودر مقدار ربع ملعقة.

قطع صغيرة من مكعبات شوكولاتة.

طريقة عمل كيكة المج بدون بيض

نقوم بإحضار اناء ونضع فيه الكاكاو والدقيق والبيكنج بودر والسكر.

بعد ذلك نقوم بمزج الى المكونات الزيت والحليب مع التقليب جيداً حتى نحصل على قوم متماسك.

نقوم بوضع الخليط في كوبين.

ثم نقوم بوضع مكعبات الشوكولاتة على الخليط ونجعله في منتصف الكوب.

بعد ذلك نقوم بإدخالهم الميكرويف على برنامج الطهى لمدة 5 دقائق.

كيكة المايكرويف بالفانيلا

المكونات:

زيت نباتي بمقدار ملعقة كبيرة.

حليب بمقدار 2 ملعقة.

سكر بمقدار 4 معالق حسب الرغبة.

بيض بمقدار واحدة.

دقيق بمقدار 6 معالق.

طريقة عمل كيكة المايكرويف بالفانيلا

نقوم بإحضار اناء ونضع فيه الدقيق والسكر مع التقليب جيداً.

ثم نقوم بوضع الفانيلا والبيض مع الخلط جيداً.

بعد ذلك نضيف اليهم الحليب والزيت مع التقليب الخليط جيداً حتى نحصل على قوام متماسك.

ثم نقوم بوضع الخليط في قوالب فخار او مج ونضعه في الميكرويف لمدة 5 دقائق.

وفى الختام نكون وضحنا كيكة الميكرويف السريعة، ومدى أهميتها في توفير الوقت والجهد، وحب الكثير لها والإقبال عليها، بسبب خفتها وجمالها ويمكن التشكيل حسب الرغبة من خلال إضافة اليها الأطعمة المفضلة لدى البعض.