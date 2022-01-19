طريقة عمل الكبد والقوانص في المنزل بطريقة سهلة

طريقة عمل الكبد والقوانص، يختار العديد من الأفراد تناول الكبد والقوانص بسبب مذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة نظرًا لأنه يمكن تقديم الكبد والقوانص بعدة طرق وباستخدام مجموعة متنوعة من المكونات، فسوف نقدم بعض الطرق الصحية لتحضير الكبد والقوانص.

طريقة عمل الكبد والقوانص

المكونات:

300 كجم من الكبد والقوانص.

3 فصوص ثوم مفرومة أو مهروسة.

فلفل أخضر مكعبات.

فلفل أصفر مكعبات.

مكعبات فلفل أحمر.

بصل مقطع ناعم.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون طازجًا.

1 ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير:

نظف الكبد والحوصلة، وأزل أي دهون زائدة، واغسلها جيدًا بالماء. ضعيها في حوض وانقعيها في الليمون والملح والكمون والخل، وافركيها جيدًا واتركيها لعدة دقائق. اغسلهم مرة أخرى وصرف الماء جيدًا.

تحضير الكبد والموصلات عن طريق تقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم وتتبيلها بالملح والفلفل الأسود والكمون والثوم المهروس.

حاول أن تدهن كل مكعبات الكبد والقوانص بالتوابل، ثم ضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

نحضر القدر على حرارة متوسطة ونضيف زيت الذرة ثم البصل المفروم ناعما. استمر في التقليب حتى يصبح البصل بُنِيَا، ثم أضيفي الكبد والحوصلة واطبخي على نار خفيفة حتى ينضج الكبد والحوصلة.

استمر في خلط مكعبات الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والفلفل الأصفر حتى تنضج الخضار.

كبد وقوانص في صلصة طماطم وأرز

رطل ونصف من الكبد والقوانص.

فلفل أخضر مكعبات.

فلفل أصفر مكعبات.

مكعبات فلفل أحمر حلو.

رشة ملح.

14 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج.

1 ملعقة صغيرة كمون

أربع طماطم.

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

حبتان من البصل متوسط ​​الحجم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج

رشة ملح.

زيت مستخرج من الذرة.

طريقة تحضير الأرز

تقريبا كوب أرز مصري.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

كوب ونصف ماء.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج.

رشة ملح.

لوز محمص للتزيين.

تُزين بالصنوبر المحمص.

طريقة التحضير:

يقشر البصل ويقطع إلى مكعبات. بعد ذلك قشري الطماطم وقطعيها إلى مكعبات بالإضافة إلى الفلفل الأحمر والأصفر والأحمر.

نظف الكبد والقوانص، وأزل أي دهون عالقة، واغسلها جيدًا بالماء، ثم نقعها في وعاء بالليمون والملح والكمون والخل، وافركها جيدًا واتركها لعدة دقائق، ثم اغسلها مرة أخرى من الماء جيداً، ثم تقطيع الكبد والقوانص إلى مكعبات متوسطة الحجم.

نحضر مقلاة على نار خفيفة ونضيف القليل من الزيت. نضيف البصل والبني حتى يصبح شفافا، ثم نضيف الكبد والحوصلة ونطهى لمدة خمس دقائق.

أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم حتى تمتزج جيدًا.

نضيف الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر ثم الطماطم.

يُطهى على نار خفيفة لمدة ثلث ساعة، ثم يُتبّل بالملح والفلفل الأسود ويُرفع عن النار ويتم تقديمها ساخنة.