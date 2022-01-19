مشروب كولاجين السحري …. تعالى أقولك على المشروب السحري لتفتيح المناطق الحساسة والجسم وتفتيح البشرة

المشروب السحري لتفتيح المناطق الحساسة والجسم، تريد كل النساء أن تكون دائماً بشرتها نضرة ومشدودة وصحية، ولكن مع التقدم في العمر تبدأ البشرة في فقد مرونتها ونضارتها وذلك لأن إنتاج الكولاجين في البشرة يقل تدريجياً، وذلك يكون له تأثير كبير على البشرة حيث تبدأ التجاعيد و الخطوط الدقيقة تظهر على البشرة وتكون البشرة غير مشدودة، وسوف نسرد في سطور المقال التالية كيف يمكن عمل مشروب الكولاجين من أجل شد البشرة.

المشروب السحري لتفتيح المناطق الحساسة

هناك مجموعة من المشروبات التي يمكن تناولها من أجل تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة وشد البشرة ومن هذه المشروبات:

عصير البرتقال لتفتيح الجسم

يعتبر البرتقال من الفواكه المفيدة والمغذية والتي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، وعندما يتم تناول عصير البرتقال فإن ذلك يساهم في إنتاج الكولاجين بشكل كبير في البشرة، وكذلك يجعل البشرة تكون بمظهر صحي ونضر.

عصير التفاح لتفتيح البشرة

يحتوي التفاح على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تساهم في أن تمنع البشرة من ظهور التجاعيد فيها، بالإضافة إلى أنه يحمي الجلد من التعرض للتلف ويجعل البشرة نضرة.

عصير الطماطم لتفتيح الوجه

عندما يتم تناول عصير الطماطم فإن ذلك يساعد بشكل كبير في زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة وذلك يساهم في منع تكون التجاعيد في الوجه وكذلك ترهلات الجلد ويجعل البشرة تظهر بشكل مشدود وصحي.

كما أنه يساهم في علاج البشرة من آثار الحبوب أو أي مشكلة أخرى.

طريقة تحضير مشروب الكولاجين

يمكن اتباع الخطوات التالية لتَجهيز مشروب الكولاجين لتفتيح وشد البشرة ونضارتها وهذه الخطوات هي :-

مكونات مشروب الكولاجين لشد البشرة

ملعقتين من لبان الذكر.

كوب من الماء المغلي.

طريقة تحضير مشروب الكوجين لتفتيح الجسم