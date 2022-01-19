البطن الكبيرة بعد الولادة.. أقوى الوصفات لشد البطن والقضاء على الترهلات والسليوليت في 7 أيام

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عمر شويل - جدة البطن الكبيرة بعد الولادة.. أقوى الوصفات لشد البطن من أصعب الآثار التي تتركها الولادة على الجسم هي البطن المترهلة، وهذا الأمر يضايق جميع النساء، لأن اختفاء هذه الترهلات من الأمور الصعبة وليست السهلة، وخاصة إذا كانت الولادة قيصرية ولا تستطيع السيدة ممارسة الرياضة، فتلجأ النساء إلى الوصفات الطبيعية لشد البطن والقضاء على الترهلات، وسوف نستعرض اقوى الوصفات الفعالة للقضاء على تلك البطن المترهلة وإعادتها مسطحة ومشدودة.

بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في شد البطن بعد الولادة

أولاً وصفة زيت الزيتون والنشا

المكونات:

كميات متساوية من زيت الزيتون، والنشا، والشبة المطحونة، قليل من الماء.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات السابق ذكرها حتى تتكون عجينة ناعمة او كريم.

يتم تدليك المنطقة المترهلة بالكريمه حتى يمتصه الجلد.

تكرر هذه الوصفة بصفة مستمرة.

ثانياً وصفة الكرنب أو الملفوف

يتم سلق ورق الكرنب (الملفوف) ويوضع على البطن، ثم يلف بشاش طبي أو استريتش طوال اليوم، وسوف تنبهرين بالنتيجة.

ثالثاً وصفة زيت الزيتون وزيت النعناع

يتم خلط كميات متساوية من زيت الزيتون، وزيت الزنجبيل، وزيت النعناع، خل تفاح.

تدهن المنطقة المراد شدها من الجلد بمزيج الزيوت.

تكرر الوصفة للحصول على بطن مشدودة.

رابعاً وصفة زيت الخردل

يعد زيت الخردل من أكثر الزيوت فاعلية على شد الجلد، والقضاء على الترهلات والسليوليت.

خامساً وصفة بذور الشمر

إذا واظبتِ على تناول ثلاث أكواب مشروب مغلي بذور الشمر بصفة يومية، ويفضل أن يكون أحدهم في الصباح الباكر قبل تناول الطعام، فسوف تحصلين على بطن مشدودة ومسطحة وخالية من أي ترهلات.

سادساً وصفة الشبة البيضاء

يمكن إضافة الشبة البيضاء المطحونة، ونأتي بها من العطار، مع كريم مرطب، وزيت الزيتون، وماء الورد، مع نصف ليمونة كبيرة ومزجهم معاً بمقادير متساوية، والحصول على دهان لشد جلد البطن، ويجعلها مسطحة ومشدودة.

طرق طبيعية للتخلص من البطن المترهلة بعد الولادة

تميل عضلات البطن إلى التمدد أثناء الحمل، وذلك لحماية الجنين داخل رحم الأم، ولكن بعد الولادة هناك صعوبة في استعادتها كما كانت، لذا تحتاج الأم إلى بعض الطرق الطبيعية للتخلص من البطن المترهلة، وإعادة شدها مرة أخرى، ومن أهم هذه الطرق: