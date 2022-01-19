اشتغلي يوم وارتاحي كتير طريقة تحضير هريسة الشطة والاحتفاظ بها أطول وقت ممكن

هريسة الشطة هي أكثر البهارات تميزا لأنها تضم مجموعة كبيرة من التوابل المتنوعة وهي الأكثر استخداما لدى عشاق الأكلات الحراقة(السبايسي) في جميع دول العالم ووجوده شيء أساسي في منازل هؤلاء الأشخاص وبسبب معاناة ربة المنزل في ذاك حرصنا على راحتها من خلال توفير أبسط طريقة لإعداد كمية كبيرة من هريسة الشطة والاحتفاظ بها بنفس الطعم دون تلف، لكن يشترك لتحضيرها والحفاظ عليها عدة خطوات سنتعرف عليهم معا في السطور التالية عبر هذا المقال.

هريسة الشطة

تعد بمكونات سهلة وبسيطة ويمكن صنع كمية كبيرة منها تستخدم لوقت كبير، ولاسيما يمكن إعداد الهريسة باردة أو حارة لتلائم جميع الأذواق، كما أن هريسة الشطة تساعد في تدفق مجريات الدم ومنع تكون الجلطات الدموية التي تسبب الوفاة في غالبية الأحيان، وبالرغم من ذلك يجب الاعتدال في استخدامها حتى لا تسبب الأمراض.

مكونات تحضير هريسة الشطة

كيلو من الفلفل الأحمر الحار أو البارد.

اثنين ثمرة ليمون طازج.

حفنة من الثوم الصحيح الطازج.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

قرنين كبار فلفل رومي أحمر.

طريقة تحضير هريسة الشطة

لتجهيز هريسة الشطة عليك تتبع الخطوات التالية وإذا كانت عائلتك تعاني من هوس المأكولات الحارة عليكي بمضاعفة الكمية كيفما تشائين ولكن بنفس الخطوات التالية