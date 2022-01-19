نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتغلي يوم وارتاحي كتير طريقة تحضير هريسة الشطة والاحتفاظ بها أطول وقت ممكن في المقال التالي
هريسة الشطة هي أكثر البهارات تميزا لأنها تضم مجموعة كبيرة من التوابل المتنوعة وهي الأكثر استخداما لدى عشاق الأكلات الحراقة(السبايسي) في جميع دول العالم ووجوده شيء أساسي في منازل هؤلاء الأشخاص وبسبب معاناة ربة المنزل في ذاك حرصنا على راحتها من خلال توفير أبسط طريقة لإعداد كمية كبيرة من هريسة الشطة والاحتفاظ بها بنفس الطعم دون تلف، لكن يشترك لتحضيرها والحفاظ عليها عدة خطوات سنتعرف عليهم معا في السطور التالية عبر هذا المقال.
هريسة الشطة
تعد بمكونات سهلة وبسيطة ويمكن صنع كمية كبيرة منها تستخدم لوقت كبير، ولاسيما يمكن إعداد الهريسة باردة أو حارة لتلائم جميع الأذواق، كما أن هريسة الشطة تساعد في تدفق مجريات الدم ومنع تكون الجلطات الدموية التي تسبب الوفاة في غالبية الأحيان، وبالرغم من ذلك يجب الاعتدال في استخدامها حتى لا تسبب الأمراض.
مكونات تحضير هريسة الشطة
- كيلو من الفلفل الأحمر الحار أو البارد.
- اثنين ثمرة ليمون طازج.
- حفنة من الثوم الصحيح الطازج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- قرنين كبار فلفل رومي أحمر.
طريقة تحضير هريسة الشطة
لتجهيز هريسة الشطة عليك تتبع الخطوات التالية وإذا كانت عائلتك تعاني من هوس المأكولات الحارة عليكي بمضاعفة الكمية كيفما تشائين ولكن بنفس الخطوات التالية
- احضري كبة أو محضر طعام، كما يمكنك استخدام الخلاط في حالة عدم توفر الكبة.
- قومي بوضع الثوم في الكبة وافر مية قليلا، ثم نظفي الفلفل وقسميه كذلك.
- ثم أضيفي الفلفل والليمون بعد تقشيره والتخلص من البذور.
- أضيفي جميع المكونات الأخرى عدا الزيت لأنه يضاف تدريجيا.
- بعد التأكد من فرم جميع المكونات في الكبة والحصول على القوام الناعم السميك.
- حضري برطمانات أو علب لحفظ هريسة الشطة لكن يجب تجفيف العلب جيدا من أي ماء متبقي بها بعد الغسل.
- توضع الهريسة التي تم إعدادها في البرطمانات، ثم تقلب علي ناحية الغطاء وتحفظ في الثلاجة لمدة شهر.
- كما أنه يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر لمدة مضاعفة، ويتم تناوله بجانب الأطعمة.
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