بطعم خيالي ومذاق كمان أفضل طريقة لعمل كرات جوز الهند في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

بحث العديد من الأشخاص عن أفضل طريقة لصنع كرات جوز الهند في البيت مثل المحلات الكبرى، حيث تعتبر طريقة عمل كرات جوز الهند من أشهى الوصفات الرائعة التي قد تقوم كل ام بتحضيرها لأطفالها بشكل سهل دون أي تكلفة أو مجهود بالإضافة لتكلفتها البسيطة ويمكن تحضيرها بمكونات أخرى مثل الشيكولاتة أو البسكويت أو غيرها وسنتعرف على كل ذلك خلال مقالنا وكل طريقة بخطوتها بالتفصيل تابعونا.

مكونات كرات جوز الهند

نقدم إليكم خلال النقاط التالية مكونات صنع كرات جوز الهند الشهية، وهي:

2 كوبان من جوز الهند مبشور.

4 بياض بيض.

كوب سكر.

ملعقتان صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل كرات جوز الهند

يخفق البيض في الخلاط الكهربائي ويضاف الملح أثناء الخفق.

نضيف الفانيليا والسكر ونستمر في الخفق حتى يثقل الخليط.

أضيفي جوز الهند إلى الخليط مع التقليب بشكل جيد لتتجانس المكونات معًا.

يتم عمل كرات مدورة من العجينة ثم نرصها على صينية بأرضيتها ورق الزبدة.

ضعي الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تصبح طرية وذهبية.

تترك لتبرد فور خروجها من الفرن.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالبسكويت والكاكاو

2 باكيت بسكويت سادة.

كوب جوز هند ناعم.

نصف كوب حليب سائل كامل الدسم.

ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالبسكويت

قومي بتفتيت البسكوت إلى قطع صغيرة الحجم وضعيها في وعاء عميق.

أضف كلا من الحليب السائل والكاكاو إلى ما سبق.

قومي بوضع جوز الهند الناعم على ذلك الخليط ويتم خلطهم بشكل جيد.

شكلي المزيج على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم دهنها بجوز الهند الجاف.

كرات جوز الهند في صينية وضعيها في الثلاجة واتركيها لمدة طويلة.

أخرجي الصينية من الثلاجة وقدميها لكي ولعائلتك بالهنا والشفا.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالبسكويت والحليب المكثف

علبة بسكويت السادة.

نصف كوب جوز هند ناعم.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو.

علبة حليب مكثف محلى.

جوز الهند للتزيين.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالبسكويت