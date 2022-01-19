محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي الاصلي

محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي، تشتهر مصر بأكلة المحشي المشهورة عالميا و التى أصبحت تعد في الكثير من المطابخ العربية و الأوروبية، وتختلفة طريقة تحضير المحاشي، ويعتبر المحشي من أكثر الأكلات التى يتناولها المصريين في فصل الشتاء فهو مميز عن باقي الوجبات، سنتعرف على بعض الخطوات لتحضير المحشي بالطريقة المصرية الأصيلة.

مقادير محشي الكرنب:

واحدة كرنب.

كيلو من الأرز.

ربع كيلو بصل.

نصف كيلو من الطماطم.

ربطة قزبرة وبقدونس وشبت.

نصف كأس من الزيت.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

قطعتين من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من القزبرة الناشفة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

طريقة تحضير المحشي:

لتحضير محشي بمذاق رائع وشهي يجب اتباع الخطوات الآتية.