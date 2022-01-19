نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي الاصلي في المقال التالي
عمر شويل - جدة محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي الاصلي - ثقفني
محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي، تشتهر مصر بأكلة المحشي المشهورة عالميا و التى أصبحت تعد في الكثير من المطابخ العربية و الأوروبية، وتختلفة طريقة تحضير المحاشي، ويعتبر المحشي من أكثر الأكلات التى يتناولها المصريين في فصل الشتاء فهو مميز عن باقي الوجبات، سنتعرف على بعض الخطوات لتحضير المحشي بالطريقة المصرية الأصيلة.
مقادير محشي الكرنب:
- واحدة كرنب.
- كيلو من الأرز.
- ربع كيلو بصل.
- نصف كيلو من الطماطم.
- ربطة قزبرة وبقدونس وشبت.
- نصف كأس من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- قطعتين من مرق الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من القزبرة الناشفة.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
طريقة تحضير المحشي:
لتحضير محشي بمذاق رائع وشهي يجب اتباع الخطوات الآتية.
- أولا نضع كمية كبيرة من الماء مع القليل من الملح والكمون في إناء على النار ونتركها حتى تغلى.
- وبعد ذلك نقطع الكرونب ونقوم بعملية سلق ورق الكرونب في الماء وتركه دقيقة ورفع الورق من الماء وتكرار العملية مع باقي الكرونب.
- ثم نقطع البصل إلى قطع صغيرة أو نضع البصل في الكبة ونحصل على بصل مفروم ونضعه في إناء على النار مع القليل من الزيت ثم نقلب البصل جيدا حتى نحصل على اللون الذهبي.
- ثم نقوم بتقطيع الطماطم ووضعها في الخلاط وبذلك نحصل على عصير الطماطم ثم نضيفه للبصل ونضع التوابل من ملعقة الملح و الفلفل الأسود ثم نترك المكونات على النار مدة نصف ساعة حتى يصبح قوام الصلصة ثقيل.
- وبعد ذلك نغسل الأرز جيدا ونقطع القزبرة والبقدونس والشبت ونضيفهم على صلصة الطماطم والأرز،
- ونضيف باقي التوابل الكمون والقزبرة الناشفةومرقة الدجاج وملعقة من صلصة الطماطم ويتم خلط المكونات مع بعض جيدا.
- وبعد ذلك يتم تقطيع ورق الكرونب إلى الحجم المناسب الذي تحبونه.
- وأخيرا نضع خلطة المحشي في كل ورقة الكرونب ونلفها جيدا كالأصبع ثم يتم رصها في الحلة بالترتيب وبشكل منظم،
- ثم توضع على النار ونقوم بسقي المحشي بشربة الدجاج أو اللحمة ونتركها حتى ينضج المحشي،
- ثم يرفع من على النار ويقدم المحشي سخن.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ