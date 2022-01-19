اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل كفتة الأرز وسر نجاحها وتماسكها بنصف كيلو لحم عملت 6 وجبات

طريقة عمل كفتة الأرز سهلة وبسيطة، فيمكنك عملها في المنزل عندما تحتاجين إلى تناول أكلة لذيذة واقتصادية، فنجد أن الغالبية من الناس يحبونها فمن الناس من يحب تناولها مغطاة بالصلصة ومنهم من يقوم بتناولها مقلية فقط، وتقوم الأم المصرية بعملها بأفضل الطرق، ولكن نجد أن هناك أشخاص لا يعرفون كيفية صنعها، لذلك سنخبركم بأفضل طرقها.

طريقة عمل كفتة الأرز

يمكنك عمل كفتة الأرز بمكونات متوفرة لديك، فهي من الأكلات الاقتصادية التي يمكنك عملها في العزومات والأفراح، وإليك طريقة عملها فيما يلي:

مكونات كفتة الأرز

نصف كيلو من اللحم المفروم بدون دهون.

كوب كبير من الأرز مغسول جيداً وجاف.

حبة كبيرة من البصل الأحمر.

خمس فصوص كبيرة من الثوم المفروم.

ملح طعام حسب رغبتك.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

بالضافة الى نصف ملعقة من الكمون المطحون.

ونصف ملعقة من الشطة الحمراء.

وأيضا نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

أربع أعواد من كلاً من الكزبرة والبقدونس والشبت.

طريقة كفتة الارز المصرية

في المطحنة قومي بطحن الأرز.

بعد ذلك ضعي عليه البصل بعد فرمه جيداً.

ثم افرمي الثوم جيداً، وقومي بإضافته إليهم.

بعد ذلك أضيفي إليهم اللحم المفروم.

ثم قومي بوضع الكزبرة، والشبت، والبقدونس بعد فرمهم جيداً.

بعد ذلك ضعي على الخليط الملح، والفلفل، والكزبرة الجافة، والشطة، والكمون.

ثم قلبي المكونات، واخلطيهم جيداً، ثم افرميهم مرة أخرى وهذا هو سر التماسك.

بعد ذلك قومي بعمل أصابع متساوية من الكفتة، وعندما تقومي بذلك بللي يدك بالزيت مع كل واحدة منهم.

ثم قومي بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم سخني زيت غزير.

بعد ذلك ضعي الكفتة به حتى يتغير لونها.

ثم اتركي كمية الكفتة في طبق حتى تحضري الصلصة.

صلصة كفتة الأرز

قومي بعمل صلصة كفتة الأرز بسهولة بالطريقة التالية:

المكونات:

حبة متوسطة من البصل الأحمر.

ثلاث فصوص من الثوم.

نصف كيلو من الطماطم.

ملعقة كبيرة من السمن.

طريقة التحضير:

قومي بوضع السمن في طاسة متوسطة الحجم.

بعد ذلك افرمي البصلة جيداً، واجعليها ناعمة.

ثم ضعيها في السمن مع استمرار التقليب حتى تذبل.

بعد ذلك قومي بفرم فصوص الثوم وضعيها على البصل، وقلبي حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم اضربي الطماطم في الخلاط وضعيها على البصل، والثوم.

بعد ذلك اتركي الطماطم حتى يتم تسبيكها جيداً.

ثم أضيفي كمية بسيطة من الماء وضعي بها أصابع الكفتة.

بعد ذلك اتركيها حتى تغلي لمدة دقيقتين، ثم اطفى النار.

قدميها مع البطاطس المقلية والأرز.

في الختام فإن طريقة عمل كفتة الأرز أصبحت سهلة بعد تناولنا لطريقتها، فيمكنك تناولها في أي وقت سواء بالصلصة أو مقلية، ويمكنك الاستمتاع بمذاقها الرائع مع البطاطس المقلي، ومع العيش أو الأرز.