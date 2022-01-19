نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلاحي على أصوله.. طريقة عمل الأرز المعمر بكل أسراره لأحلى برام ورائحة ستصل لآخر الشارع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف طريقة عمل الأرز المعمر من منطقة إلى منطقة أخرى، ويختلف تحضير طاجن الأرز حيث يوجد منه حلو وحادق، وتعد تلك الأكلة من الأكلات المنقذة التي تنقذ الزيارات المفاجئة، فالحادق منه يعد كوجبة رئيسية، كما يعتبر الأرز المعمر الحلو كوجبة تحلية بعد الغذاء أو كوجبة عشاء، ويمكنك تحضير طاجن الأرز المعمر الحادق منه والحلو في وقت قليل جداً وبأقل التكاليف، وفي هذا المقال سنقدم طرق مختلفة لعمل طاجن الأرز المعمر.

طريقة عمل الأرز المعمر

طاجن الأرز المعمر من ألذ الأكلات الدسمة التي تزين مائدة الطعام المصرية وخاصةً في العزومات، ويفضل عمل الأرز المعمر في طاجن فخار حيث يعطي الفخار طعماً شهياً، كما يمكن تحضيره بطرق مختلفة والتي سنقوم بعرضها.

طاجن الأرز المعمر الحادق

يمكنك تحضير برام أرز معمر بطريقة سهلة وبسيطة وفي أقل وقت ممكن، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كوب من الأرز المصري.

2 كوب من اللبن الحليب.

نصف كوب من الشوربة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من القشطة.

عمل الأرز المعمر الفلاحي

اغسلي الأرز، وقومي بنقعه في ماء فاتر، وقومي بتصفيته.

بعد ذلك ضيفي الملح والفلفل الأسود.

ثم ضعي القشطة والزبدة على الأرز، وقلبي جيداً.

وبعد ذلك ضعي الأرز في الطاجن، وضعي عليه الحليب.

ثم ضعي الطاجن على نار عالية، وضعيه في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة ساعة كاملة حتى ينضج ويحمر وجهه.

طاجن الأرز المعمر الحلو

الأرز المعمر الحلو من الوجبات التي تسعى الأم المصرية على تقديمها لأسرتها وأطفالها، والطريقة كالتالي:

المكونات:

2 كوب من الأزر المغسول والمصفى.

كوب من اللبن الحليب.

كوب وربع من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

4 ملاعق من القشطة.

جوز الهند وزبيب حسب الرغبة.

الطريقة:

انقعي الأرز في ماء لمدة ساعة.

بعد ذلك صفي الأرز، وضعي الزبدة والقشطة وقلبيها جيداً.

ثم ضعيهم في طاجن .

بعد ذلك في إناء اغلي اللبن، و قومي بإذابة السكر والفانيليا.

ثم ضعي اللبن على الأرز، وادخليهم الفرن على درجة حرارة عالية حتى ينضج ويحمر وجهه.

وفي ختام هذا المقال نكون قد وضحنا طريقة عمل الأرز المعمر، وعرضنا أيضاً وصفتين من ألذ وأشهى الوصفات التي تحضر بأقل تكلفة وبسهولة ومكونات بسيطة، وهم وصفة الأرز المعمر الحادق والأرز المعمر الحلو.