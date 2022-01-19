لعشاق القهوة.. طريقة عمل كيكة القهوة اللذيذة هشة وسهلة واقتصادية تذوب في الفم لطعم يأخذ العقل

طريقة عمل كيكة القهوة التي يبحث عنها الكثير من محبي تناول القهوة، والتي تعتبر من الكيكات اللذيذة الخفيفة التي يمكنك صنعها بمواد متوفرة في منزلك، وتعتبر القهوة من المواد المحتوية على مادة الكافيين والتي يتناولها الأشخاص يومياً، فيمكنك عملها لضيوفك سواء في حفلات أعياد الميلاد أو عند الزيارة تابعنا لتجد أفضل طريقة من خلال المقال.

طريقة عمل كيكة القهوة

الكيكة المحتوية على نسبة من القهوة هي كيكة من ألذ وأشهى أنواع الكيك التي يمكنك تذوقها، فيمكن عملها بعدة طرق، ومنها ما يلي:

المكونات:

كوب كبير من دقيق الحلويات.

نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.

ونصف كوب من زيت عباد الشمس.

نصف كوب من السكر الأبيض.

عدد خمسة بيض أحمر بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة من الكيك شيف.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة من البن.

ثلاث أكياس من الفانيليا.

كيك بالقهوة سهلة ولذيذة

في البولة المخصصة لإعداد الحلويات ضعي المكونات الجافة وهي الدقيق، والكيك شيف والكاكاو، والبن، وقلبيهم جيداً حتى يتداخل كل المكونات معاً.

في بولة أخرى ضعي البيض، وإخفقيه جيداً.

ثم ضعي عليها الفانيليا.

اضيفي كمية السكر، وإخفقي حتى تحصلي على خليط أبيض.

قومي بوضع اللبن الحليب وأكملي الخفق.

ضعي الزيت على الخليط.

بعد الخقق الجيد إسكبي الخليط السائل على المكونات الجافة، وقلبي بإستمرار في إتجاه عقارب الساعة.

سخني الفرن جيداً.

احضري صينية الكب كيك وضعي بها الأوراق الخاصة بالكب كيك.

اسكبي كمية من الخليط مناسبة، ولاحظي أن الكيكة ستعلو.

ادخليها في فرن ساخن.

اخرجيها بعد نصف ساعة والتأكد من نضجها

احضري فنجان من القهوة وإحضري معها قطعة من الكب كيك وقدميها.

كيكة القهوة التركية

لابد من الأخذ في الإعتبار بعض الملاحظات عند تناول القهوة، ومنها ما يلي:

كيكة القهوة تحتوي على نسبة من الكافيين المنشط للعقل فهو يعمل على تنبيهه، لذلك عليك أخذ قطعة مناسبة دون الإفراط في تناولها.

استخدمي دقيق الحبة الكاملة بدلاً من الدقيق الأبيض للحصول على وجبة مثالية.

يمكنك إستخدام السكر البني بدلاً من الأبيض للإستفادة من الألياف.

تابعي بإستمرار معدل سكر الدم، وخاصةً بعد تناول كيك القهوة حتى لا ينخفض سكر الدم.

في النهاية إن طريقة عمل كيكة القهوة أصبح سهلاً بعد معرفة الطريقة اللذيذة التي قمنا بعرضها، كما أننا لابد أن نأخذ الإحتياطات اللازمة عند تناول كيكة القهوة، وتناول كمية بسيطة منها وعدم الإفراط في تناولها.