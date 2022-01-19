تشققات الشفاه من المشاكل التي يواجهها الكثير وخصوصا في فصل الشتاء بسبب الجفاف، مما تؤدي تلك المشكلة لانزعاج الشخص من المنظر العام والالتهابات والقشور، لذلك يبحث الأشخاص دائما عن علاج تشققات الشفاه وهذا ما سنقدمه الآن عبر موقعنا ثقفني لتحصلي على شفاه ناعمة ووردية وبلا أي تشققات أو جفاف وبدون الحاجة على شراء منتجات التجميل والترطيب باهظة الثمن، حيث ستتمكني من علاجها في البيت.

علاج تشققات الشفاه

أسباب تشققات الشفاه:

جفاف الطقس: أكثر الأوقات التي يحدث بها تشقق للشفاه يكون بفصل الشتاء بسبب العوامل المناخية والأتربة.

الأدوية: هناك أدوية تسبب في تشققات الشفاه مثل المكملات الغذائية وبعض العلاجات الكيميائية.

علاج تشققات الشفاه بدون كريمات

شرب 3 لتر من الماء يوميا: يجب يوميا شرب ما يعادل 3 لتر من المياه لأنها تساعد على القضاء على تشققات الشفاه وتساعد على ترطيبها.

استخدام مرطبات الصيدليات: هناك مرطبات في الصيدليات بها مادة تجعل الشفاه رطبة دائما، أو استخدام الفازلين الطبي فهو جيد في علاج تشققات الشفاه.

عدم التنفس من الفم: من الأمور التي تؤدي للتشققات وقشور والتهاب الشفاه فهو التنفس بالفم، فيجب التنفس من الأنف فقط.

التغذية السليمة: تساعد التغذية السليمة كالأطعمة الغنية بالمعادن والحديد بناء جسم صحي حيوي والقضاء على الأنيميا التي تسبب تشققات الشفاه، فاحرص على التغذية السليمة وتناول المشروبات الغنية بفيتامين سي.

وصفه طبيعيه لعلاج تشقق الشفاه وتوريدها طبيعياً

زيت الزيتون: يمكنك استخدام زيت الزيتون على الشفاه وتدليكها قليلاً لمدة 5 دقائق وتترك طبقة خفيفة منه على الشفاه ويترك من الليل حتى صباح اليوم التالي، ومع الاستخدام اليومي سوف تلاحظين الفرق.

الجلسرين: يمكنك وضع طبقة خفيفة من الجلسرين على شفاهك قبل النوم، ومع التدليك الخيفي لها ومع التكرار سوف تكتسب الشفاه لون وردي وتكون بلا أي تشققات.

العلاج الدوائي:

هناك أشخاص تعاني من تشققات الشفاه المؤلمة والتي تؤدي لنزيف الدم والالتهابات فتلك الحالات تحتاج للتدخل الجراحي، فهي تحتاج للكشف من خلال الطبيب لأن هناك بعض أمراض الجسم تؤدي لتشققات الشفاه ففي تلك الحالة من الضرري أن يفصحك الطبيب ليعطيك العلاج المناسب.