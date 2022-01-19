عجينة العشر دقايق السريعة للمعجنات والمخبوزات

عجينة العشر دقايق السريعة، إشتهرت عجينة العشر دقائق عن باقي العجائن التى تستغرق وقت أطول حتى تخمر وأصبحت تستخدم في عجينة الحلويات والمخبوزات وكذلك فهى عجينة سهلة في التحضير ولا تحتاج لوقت حتى تكون جاهزة لتخمر وتتسم بنتائج ناجحة عن باقي المعجنات واليوم سنتعرف على الفرق والخطوات التى تحضر بيها عجينة العشر دقائق.

مقادير تحضير عجينة العشر الدقائق:

٥ كؤوس من الدقيق المنخول.

نصف كأس من الزيت النباتية.

٢ كأس من الماء الدافئ.

ربع كأس من السكر.

كيس من الخميرة الفورية.

رشة الملح.

طريقة تحضير عجينة العشر الدقائق:

خطوات سهلة لعمل عجينة العشر دقائق، أولا في كأس نضع السكر والخميرة الفورية حتى تتفاعل. في إناء نضع كأسان من الدقيق المنخول والملح وباقي السكر والماء الدافئ والخميرة، ثم نخلط المكونات مع بعضها ويتم عجنهم. تترك العجينة مدة عشر دقائق لترتاح وتختمر. بعد ذلك نضيف باقي المكونات الزيت النباتية وباقي الدقيق ثم نستمر في العجين حتى نحصل على عجينة متماسكة.

مقادير طريقة أخرى لعمل عجينة العشر دقائق:

ثلاث كؤوس من الدقيق المنخول.

٤ معالق من الحليب البودرة.

نصف كأس زيت نباتية.

طريقة التحضير:

أولا يجب أن ينخل الدقيق جيدا. نضع في وعاء الدقيق المنخول والحليب بودرة والزيت. ثم نقوم بعجن المكونات حتى نحصل عجينة متماسكة، ثم نغطي العجينة بكيس النايلون لترتاح وتخمر. وأخيرا نقوم بعجن مرة ثانية حتى تصبح العجينة طرية. يمكن استخدام العجينة للحشو الحلو والحادق.

مقادير عجينة العشر دقائق للبيتزا:

ثلاث كؤوس من الدقيق الأبيض.

كأس من زيت.

كأس من اللبن.

كيس خميرة.

ملعقة الباكنبودر.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

رشة ملح.

معلقة سكر.

طريقة تحضير عجينة البيتزا: