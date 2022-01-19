نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتفتييح وتبييض المناطق الحساسه وبمكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من السيدات حول خلطات ووصفات كثيرة من شأنها تساعد على تبييض المناطق الحساسة، حيث يحدث الاسمرار في هذه المنطقة، نتيجة عدم تعرضها للهواء، فهذا الأمر يعد من أكثر الأمور المزعجة بالنسبة للعديد لهن، ولهذا بدأ البحث كثيراً حول الطرق الطبيعية التي تساعد على ذلك.

خلطة اللوز لتبييض المناطق الحساسة

اللوز غني بالعديد من العناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، ويساعد على تبييض وتفتيح المناطق الداكنة.

المكونات

6 حبات من اللوز.

ملعقة من الحليب.

كيفية التحضير

طحن حبات اللوز، للحصول على مزيج متماسك.

إضافة الحليب إلى المزيج المطحون.

مزج المكونات معا جيداً.

يتم تطبيق المزيج على المنطقة الحساسة.

يتم تركها لفترة تتراوح من 10 دقائق حتى ربع ساعة.

شطف المزيج مع فركها باستخدام الحركات الدائرية، وبعد ذلك يتم تنشيف الفوطة بشكل جيد.

خلطة زيت اللوز وزيت الخروع

يساعد على توحيد لون البشرة الداكنة، ويتمتع زيت اللوز وزيت الخروع بتبيض لون البشرة وتفتيحها.

المكونات

نصف ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة ونصف من زيت اللوز.

مقدار من الفازلين الطبي.

مقدار من الجليسرين بما يعادل ملعقة صغيرة.

كيفية التحضير

مزج المكونات مع بعضها البعض، ليتكون خليط متماسك.

وضع مقدار صغير من الخليط على المناطق الحساسة.

تركه حتى 60 دقيقة.

ينصح بتكرار الوصفة يومياً، حتى يحصل الفرد على نتيجة فورية.

وصفة زيت الزيتون والملح

المكونات

مقدار من زيت الزيتون.

كمية من الملح.

كيفية التحضير

خلط المكونات مع بعضها البعض.

وضع المكونات على المناطق الحساسة.

غسل المنطقة باستخدام الماء الفاتر.

ينصح بتطبيق هذه الوصفة كل يوم، لتفتيح الأماكن الداكنة.

نصائح لحماية المناطق الحساسة من الاسمرار

هناك العديد من النصائح التي لابد من الالتزام بها، لحماية المناطق الحساسة من الاسمرار، وإليكم أهم هذه النصائح، كالتالي: