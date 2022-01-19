نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيبقى حرير.. أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر مهما كان مجعد وخشن وهايش وودعي الكوافير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر هل ترغبين في معرفته؟ تلجأ كثير من النساء للذهاب لمراكز أو صالونات التجميل، كي تقوم بعمل كيراتين لشعرها المموج الجاف، ليصبح أكثر نعومة يخلو من تشابك وتقصف خصلاته، لكن في العادي هذه الخطوة تكلف مبلغ كبير نسبيًا من المال، ومن أهم مميزات هذا الكيراتين أنه يجعل الشعر ناعمًا خلال وقت قليل.

أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر

بات بإمكانك الآن عمل كيراتين من مكونات طبيعية، يقوم بنفس عمل الكيراتين الذي يتم بمستحضرات التجميل المخصصة، والذي يكون له تأثير رائع على الشعر في وقته، لكن فيما بعد يؤثر سلبًا على الشعر.

وهذا ما لا يفعله الكيراتين الطبيعي، والذي يجعل الشعر جميلًا وصحيًا، ولكنه لا يضره أبدًا، حتى أن مفعوله يستمر وقتًا أطول من الكيميائي، وتوجد عدة أنواع ووصفات للكرياتين الطبيعي، لكننا اخترنا لك وصفتين غاية في الروعة، ولهم فاعلية كبيرة في فرد الشعر المموج، وتنعيم الشعر الخشن.

كيراتين الأفوكادو للشعر

من أهم مميزات هذه الوصفة، أن الأفوكادو يفرد الشعر، ويمنع خشونة الشعر، وهذا لاحتوائه على معدل دهون، وهو من أهم المصادر للفيتامينات المقوية لبصيلات الشعر، وتغذيه، وتحافظ أيضًا على الرطوبة الموجودة في الشعر.

المكونات

بيضة.

أفوكادو مهروسة.

ملعقتين مايونيز.

طريقة التحضير

اخفقي البيضة بشكل جيد، ثم ضيفي ثمرة الأفوكادو المهروسة مع المايونيز ثم حركيهم، حتى يمتزجوا.

اغسلي شعرك ثم اتركيه يجف، وبعدها مشطيه باستخدام مشط واسع.

وزعي هذه الوصفة على خصلات شعرك بداية من جذوره حتى الأطراف.

لفي شعرك، وغطيه بكيس بلاستيكي لمدة نصف ساعة.

اغسلي الشعر بماء دافئ باستخدام الشامبو.

هذه الوصفة استخدميها مرة في الأسبوع، ستلاحظي أن شعرك بات أكثر نعومة من قبل.

كيراتين المايونيز

هذه وصفة أخرى للكيراتين يمكنك صنعها في منزلك، ستحتاجين فيها عدة مكونات بسيطة مثل:

4 ملاعق مايونيز.

بيضة.

3 ملاعق زيت لوز حلو.

طريقة التحضير:

ضيفي المايونيز وزيت اللوز إلى البيضة المخفوقة.

وزعي الوصفة على شعرك بعد تمشيطه وتقسيمه لخصل صغيرة.

اتركي الكيراتين على الشعر نصف ساعة.

اغسلي الشعر بالشامبو و بماء فاتر.

استخدمي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.

يمكنك استخدام الأفوكادو أو المايونز كأقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر ، وهذه الوصفات استعمليها مرتين أسبوعيًا، فيصبح شعرك ذو ملمس ناعم حريري.