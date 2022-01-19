تعالى هقولك على سر تخزين البطاطس لأطول فترة من غير لونها ولا طعمها يتغير

سر تخزين البطاطس لأطول فترة، أسعار البطاطس دائمًا في تغيير، بعض الأوقات تجديها بسعر منخفض وأوقات أخرى تجدي سعرها مرتفع جدًا، لذا لا يوجد أفضل من تخزينها بالفريزر مجهزة للقلي بعد أخراجها مباشرًا، طرق الشركات في تخزين البطاطس الجاهزة بنفس الطعم والنتيجة، طرق لها نفس نتيجة مطاعم الأكل التي تقدم الفارم فرايز.

سر تخزين البطاطس لأطول فترة

سوف نقدم كم أكثر من طريقة لتخزين البطاطس لأطول فترة

كيفية تخزين البطاطس بالسلق

سوف نقدم لكم طريقة مختلفة لتخزين البطاطس

طريقة تخزين البطاطس في البيت

قومي بإحضار كمية البطاطس التي ترغبين في تخزينها في الفريزر.

نظفيها وقشريها جيدًا وتخلصي من الطبقة الخارجية لها.قطعي حبات البطاطس على شكل أصابع أو شرائح حسب الشكل الذي ترغبين فيه.

ضعي البطاطس المقطعة في وعاء يحتوي على كمية مياه تغطي وجه البطاطس.

ضعي الوعاء على النار واتركي بعد الغليان مدة دقيقتين فقط.

أزيلي قطع البطاطس من الماء وأفرديها على فوطة نظيفة أو مناديل ورقية.

يجب فرد القطع جيدًا حيث لا تكون أحداهما فوق الأخرى.

انتظري حتى تجف قطع البطاطس بعد ذلك ضعيها في كيس بلاستيك واحتفظي بها في الفريزر.

عند أخراج قطع البطاطس للقلي قومي بتركها خارج الفريزر لمدة دقيقتين وضعيها في زيت غزير مغلي.

كيفية تخزين البطاطس المقلية

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق لتخزين البطاطس المقلية

طريقة تخزين البطاطس المقلية