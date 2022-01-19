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عمر شويل - جدة تعالى هقولك على سر تخزين البطاطس لأطول فترة من غير لونها ولا طعمها يتغير - ثقفني
سر تخزين البطاطس لأطول فترة، أسعار البطاطس دائمًا في تغيير، بعض الأوقات تجديها بسعر منخفض وأوقات أخرى تجدي سعرها مرتفع جدًا، لذا لا يوجد أفضل من تخزينها بالفريزر مجهزة للقلي بعد أخراجها مباشرًا، طرق الشركات في تخزين البطاطس الجاهزة بنفس الطعم والنتيجة، طرق لها نفس نتيجة مطاعم الأكل التي تقدم الفارم فرايز.
سر تخزين البطاطس لأطول فترة
سوف نقدم كم أكثر من طريقة لتخزين البطاطس لأطول فترة
كيفية تخزين البطاطس بالسلق
سوف نقدم لكم طريقة مختلفة لتخزين البطاطس
طريقة تخزين البطاطس في البيت
- قومي بإحضار كمية البطاطس التي ترغبين في تخزينها في الفريزر.
- نظفيها وقشريها جيدًا وتخلصي من الطبقة الخارجية لها.قطعي حبات البطاطس على شكل أصابع أو شرائح حسب الشكل الذي ترغبين فيه.
- ضعي البطاطس المقطعة في وعاء يحتوي على كمية مياه تغطي وجه البطاطس.
- ضعي الوعاء على النار واتركي بعد الغليان مدة دقيقتين فقط.
- أزيلي قطع البطاطس من الماء وأفرديها على فوطة نظيفة أو مناديل ورقية.
- يجب فرد القطع جيدًا حيث لا تكون أحداهما فوق الأخرى.
- انتظري حتى تجف قطع البطاطس بعد ذلك ضعيها في كيس بلاستيك واحتفظي بها في الفريزر.
- عند أخراج قطع البطاطس للقلي قومي بتركها خارج الفريزر لمدة دقيقتين وضعيها في زيت غزير مغلي.
كيفية تخزين البطاطس المقلية
تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق لتخزين البطاطس المقلية
طريقة تخزين البطاطس المقلية
- أحضري كمية البطاطس المرغوب في تخزينها.
- قشريها من الطبقة الخارجية ونظفيها وقطعيها شرائح أو أصابع حسب ما ترغبين.
- قومي بتركها لتجف مدة 5 دقائق.
- في طاسة قومي بوضع زيت غزير واتركيه حتى يغلي.
- ضعي البطاطس المقطعة في الزيت وازيلي بعد نصف تسوية لها.
- اتركيها على المناديل الخاصة بالمطبخ مفرودة حتى تبرد.
- ضعيها في كيس بلاستيكي.
- عند إخراجها من الفريزر قومي بوضعها في زيت غزير حتي يكتمل تسويتها.
- يفضل عدم إخراجها قبل وضعها في الزيت لمدة كبيرة.
- لا يجب وضعها في زيت لم يصل لدرجة الغليان.
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