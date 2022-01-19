نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفر نقودك.. تبييض الأسنان في 3 دقائق بوصفة منزلية سهلة لأسنان لامعة وبيضاء كالثلج بدون ليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان في 3 دقائق وصفة سريعة لتجميل مظهر الفم والأسنان، لأن الابتسامة لا تكون جذابة بأسنان داكنة صفراء، وهذا التصبغ تتسبب فيه بعض المشروبات مثل الشاي والقهوة، والتي اعتاد الكثيرون منها تناولها بشكل مفرط يوميًا، وأصبح من المحرج الحديث مع الآخرين أو الابتسام في وجوههم وأسنانك لونها داكن، وبما أننا جميعًا نرهب زيارة طبيب الأسنان لمعالجة ما لدينا من مشكلات، إلا أنك تستطيع استخدام بعض الوصفات لإزالة تصبغ الأسنان في وقت قياسي، وبمكونات تتوفر لديك داخل المنزل.

تبييض الأسنان في 3 دقائق

هل لديكِ ليمونة في ثلاجتك؟ عظيم هذا ما سنحتاجه في هذه الوصفة لتتمكن من التخلص من اللون الأصفر الذي غطي أسنانك، لكنك ستحتاج لتطبيق الخطوات التالية:

المكونات

عصير ليمونة واحدة.

ملعقتين كربونات صودا.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

ضع عصير الليمون على الكربونات ثم قلبهم جيدًا.

بفرشاة أسنان نظيفة اغمسيها في الخلطة ثم وزعيها على أسنانك.

تستطيع وضع الخلطة بإصبعك، إن لم يكن لديك فرشاة.

دعي الوصفة على أسنانك فقط 3 دقائق.

اغسليها بماء عادي، ثم لاحظي فرق اللون.

تبييض الأسنان بالخل الأبيض

جميعنا يعرف فاعلية الخل في التخلص من اللون الداكن عامة، لذلك يمكننا استخدامه على أسناننا لتعود بيضاء كما كانت، والطريقة كالآتي:

المكونات

ملعقة خل أبيض.

ماء فاتر.

طريقة التحضير

الطريقة بسيطة جدًا فقط ستضيف ملعقة خل لكوب من الماء الفاتر.

مضمض فمك بهذه الوصفة لعدة دقائق.

اغسل أسنانك بعدها مباشرة بالفرشاة ولاحظ الفرق على الفور.

وصفة الزنجبيل لتبييض الأسنان

اليوم سنخبرك وصفة جديدة سنستخدم فيها الزنجبيل المطحون، أما المكونات وخطوات التحضير فهما كالآتي:

المكونات:

ملعقة زنجبيل مطحون.

قليل من معجون الأسنان.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة ملح طعام.

الطريقة:

اخلطي كل المكونات من زنجبيل ومعجون وعصير الليمون والملح معًا.

ضعي جزء من الخلطة على فرشاة أسنانك ثم اغسلي أسنانك بها كالمعتاد.

اشطفي فمك بماء عادي.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى لا تتسب في تهيج لثتك.

من طرق تبييض الأسنان في 3 دقائق تلك التي ذكرناها لك، وكما رأينا كلها غاية في السهولة، ولن تتطلب منك شراء مواد غالية، كما أن فاعلية تلك المواد مميزة دون أضرار لأنها مكونات طبيعية، لا تدخل الكيمياء في تكوينها.