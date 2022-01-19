بدون أكسجين.. البابونج لصبغ الشعر اشقر ذهبي لامع وعالجي شعرك واحصلي على مظهر رائع بدون صبغة

البابونج لصبغ الشعر من أسهل الوصفات التي يمكنك استخدامها عندما تحتاجين إلى تغيير لون شعرك، فيمكنك زراعة هذا النوع من النباتات في منزلك كأي نوع من أنواع النباتات البسيطة في زراعتها مثل النعناع، ويعتبر البابونج من المواد التي تعمل على تفتيح لون الشعر بفعالية وأمان، ويمكنك استخدامه بعدة طرق مختلفة والتي سنقوم بإرشادك عن بعضها.

البابونج لصبغ الشعر

يمكنك استخدام نبات البابونج في تفتيح لون شعرك واكتساب لون رائع مع تغذية شعرك، وإليك بعض الطرق، وأولها البابونج والليمون لتفتيح الشعر، حيث يمكنكِ أن تستخدمي الليمون مع البابونج لصبغ الشعر مثل الكوافير بهذه الطريقة:

المكونات:

ربع كوب من نبات البابونج المطحون.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

الطريقة:

في طبق عميق ضعي الماء به وضعي به البابونج المطحون.

أضيفي عصير الليمون إلى الخليط.

بعد ذلك قلبيهم جيداً وأشعلي النار واجعليها متوسطة.

ثم اتركيها تغلي لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك أتركي الخليط حتى يبرد تماماً.

ثم قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية.

بعدها اسكبي الخليط على شعرك ووزعيه، واجعليه يتغلغل إلى أن يصل إلى فروة رأسك.

ثم اتركي شعرك لمدة ساعة بالخليط، ويمكنك الجلوس في الشمس في هذا الوقت لكي تحصلي على اللون المناسب.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ، تجنبي استعمال أي شامبو أو صابون في هذا اليوم.

ثم كرري الوصفة مرتين خلال الأسبوع لتحصلي على اللون الفاتح المناسب لك.

صبغة اشقر ذهبي لامع

احصلي على صبغة شعر لون اشقر فاتح باستخدام البابونج والحناء بالطريقة التالية:

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من البابونج.

نصف كوب من الشاي المغلي الخالي من السكر.

ملعقتان من الحناء باللون المفضل لك.

الطريقة:

ضعي الشاي المغلي مع البابونج، وقلبي جيداً.

وبعد ذلك قومي بوضع الحناء معهم، وقلبي حتى الحصول على خليط متجانس.

قسمي شعرك وضعي الخليط عليه.

وبعد ذلك اتركي شعرك لساعتين واجعليه مغطى، ثم قومي بغسله بالماء الفاتر، واحصلي على لون يناسب بشرتك.

فوائد البابونج للشعر

للبابونج فوائد عديدة للشعر منها ما يلي:

يحمي الشعر من تكون القشرة والالتهابات.

كما أنه يساعد في منع تساقط الشعر.

التخلص من الحكة الموجودة في فروة الرأس.

القضاء على قمل الشعر.

وفي الختام فإن حديثنا كان عن البابونج لصبغ الشعر مع الحناء والليمون، كما تحدثنا عن فوائد البابونج للشعر فهي متعددة فاستخدامها لأشياء عديدة كعلاج الشعر من حدوث الصلع وهو من أهم فوائده.