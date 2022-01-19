لخدود موردة.. كريم الكركدية للوجه لتوريد الشفايف والخدود وتفتيح 5 درجات لن تحتاجي إلى وضع مكياج

تعد طريقة عمل كريم الكركدية للوجه من أسهل الطرق التي يمكنك عملها في المنزل، والذي تستخدمه أغلب الفتيات للحصول على خدود ذات لون وردي رائع أفضل من استخدام مواد التجميل التي تعمل على توريد الخدود ولكن بمرور الوقت تصيب الجلد بالأمراض، لذلك سنخبرك ببعض طرق كريم الكركديه الاقتصادي من خلال المقال.

كريم الكركدية للوجه

قومي بصنع كريم الكركديه بطريقة بسيطة ومكونات موجودة لديك في منزلك، واجعلي وجهك وردياً بعدة طرق مختلفة، وأشهرها كريم الكركديه والنشا، ويمكنكِ أن تقومي بعمل كريم الكركديه والنشا بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين من نشا الذرة.

وملعقتين من الكركديه المطحون.

ملعقتين من الفازلين الطبي.

وملعقتين من زيت جوز الهند.

كوب كبير من الماء الدافئ.

نصف كوب من ماء الورد.

علبة بها غطاء قوي.

الطريقة

قومي بتعقيم العلبة بتعريضها إلى بخار ماء.

بعد ذلك قومي بوضع ماء الورد في العلبة.

ثم أضيفي الماء الدافئ إليها.

بعد ذلك قومي بوضع الكركديه المطحون، وذوبيه في السوائل.

ثم أضيفي نشا الذرة، وقلبيهم جيداً حتى تذوب النشا مع المكونات.

بعد ذلك قومي بوضع زيت جوز الهند، ثم ضيفي الفازلين وقلبي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط كريمي.

ثم استخدمي الكريم بوضعه على وجهك يومياً قبل النوم.

بعدها اغسلي وجهك في اليوم التالي.

ماسك الكركدية لتوريد الخدود

اصنعي كريم الكركاديه والدقيق، واحصلي على وجه نظيف من خلال الوصفة التالية:

المكونات

خمس ملاعق كبيرة من أوراق الكركديه.

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض.

الطريقة

ضعي الكركديه في الماء في وعاء على النار.

ثم اتركيهم حتى يتم الغليان جيداً.

بعد ذلك ضعي الدقيق، وذوبيه جيداً.

ثم قلبي الخليط جيداً حتى تحصلي على قوام مثل قوام الكريم الأصلي.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك، ثم ضعي كمية من الكريم على وجهك.

ثم انتظري ساعة، ثم قومي بغسل وجهك بالغسول والماء.

كرري الاستخدام يومياً.

الكركدية للبشرة تجربتي

تتعدد فوائد كريم الكركديه، والتي تتمثل فيما يلي:

التخلص من الهالات السوداء حول العينين.

التخلص من التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس.

يعمل على توريد الخدود من خلال لونه ومن خلال تنشيط الدورة الدموية.

يمنع تواجد الحبوب بالوجه كما يمنع البقع الداكنة بالوجه.

يحمي من التشققات الناتجة عن عوامل الجو.

في نهاية الحديث عن كريم الكركدية للوجه فقد قمنا بعرض طريقتي الكركديه والنشا، وطريقة الكركديه المغلي، فالكركديه من المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب الوجه، وجعله نقياً دون أي شوائب، فاحرصي على استخدامه باستمرار.