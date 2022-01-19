يا دايب يا كعك.. السر الحقيقي لعمل الكعك الناعم الدايب دوب و الكعك بالنوتيلا احلي واطعم كعك ممكن تعمليه احلي من الجاهز بكتير

عمل الكعك الناعم الدايب دوب، الكعك الناعم أو كعك العيد جميعنا يحبه ولكن تحضيره بالطعم الناعم والمتمازج الخفيف صعب كمثل الذي يتم تحضيره في المخابز، طريقة تحضيره هكذا غير معقدة ويمكنك الحصول عليها بخطوات سهلة وبسيطة، قومى بتحضيره بنفس الطعم المميز له باستخدام العجان الكهربي أو من خلال العجن بيدك وتحصلين على نفس النتيجة.

عمل الكعك الناعم الدايب دوب

مكونات الكعك الناعم بالنوتيلا

كيلو من الدقيق.

3 أكواب زبدة.

رائحة كحك.

ملعقة سكر

ملعقتان من السمسم.

2 كيس خميرة.

علبة نوتيلا.

طريقة الكعك الناعم بالنوتيلا

قومي بوضع الدقيق والسمسم ورائحة ألكحك وكيس الخميرة والسكر، قلبي المكونات وكوني حفرة في منتصفها.

ضعي مقدار الزبدة في وعاء وقومي بتذويبه على النار أو في المكرويف.

ضعي الزبدة على الخليط السابق في المنتصف وقلبي المكونات جيدًا.

قومي بإضافة ماء دافئة المكونات حتى تتشكل معك عجينة متماسكة وتصبح لديك عجينة لينة.

اتركيها حتى تختمر العجينة وبعد ذلك قومي بتقسيمها إلى كور صغيرة الحجم مقاربة لحجم ألليمونه.

افردي كور العجينة وقومي بوضع ملعقة نوتيلا صغيرة بداخلها وبعد ذلك اغلقيها مرة ثانية.

ضعيها في الفرن على درجة حرارة عالية حتى يحمر وجهها.

الكعك للشيف حسن

مكونات الكعك للشيف حسن

نصف كيلو دقيق.

نصف كيلو سمن.

ملعقتان سكر.

نصف كوب حليب.

ربع كوب سمسم.

ملعقة ريحة كحك.

ملعقة بيكنج بودر.

سكر مطحون ناعم للتزيين.

طريقة تحضير الكعك للشيف حسن