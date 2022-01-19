كالمحترفين.. تبييض الأسنان في المنزل خلال دقيقتين فقط وإزالة الجير ووداعاً لزيارة مركز الأسنان

تبييض الأسنان في المنزل خلال دقيقتين فقط من الطرق التي نبحث عنها جميعًا، فمن منا لا يحلم بأن يكون لديه ابتسامة رائعة تُظهر أسنانه البيضاء الجميلة؟ بات الحلم في الإمكان، خاصةً وأنك لن تغادر منزلك لعيادة الطبيب كي تقوم بإزالة الطبقة الصفراء من على سطح أسنانك، وكل هذا سيتم بمكونات تمتلكها بالفعل، هل ترغب في معرفة الطريقة؟ إذًا اقرأ المقال للنهاية لترى الوصفات التي سنعرضها لك ثم جربها وأخبرنا كيف كانت النتيجة، وما هو تقييمك للطريقة التي استخدمتها.

تبييض الأسنان في المنزل خلال دقيقتين فقط

بالتأكيد سمعت عن صودا الخبز التي تستخدم في إزالة بقع واصفرار الاسنان الصعب، سنستخدمها هنا كوصفة أولى لتتمكن من تغيير لون أسنانك للون أنصع بياضًا، ومكونات الوصفة كما يلي:

عصير ليمون.

نصف ملعقة صودا خبز.

الطريقة

كالعادة اخلطي مكونات الوصفة معًا.

استخدمي فرشاتك التي غمستيها في الخلطة في غسل أسنانك الصفراء.

اتركي الوصفة دقيقة على أسنانك، ثم فرشيها مرة أخرى بالفرشاة.

اغسلي فمك جيدًا بماء عادي، وانظري في المرآة لتلاحظي تغير اللون للأبيض، واختفاء التصبغ.

هذه الوصفة استخدميها فقط مرة كل أسبوع.

تبييض الأسنان بالفحم

من الطرق العجيبة بالنسبة للبعض استخدام الفحم أسود اللون، لتبيض لون الأسنان، وعودتها للون الطبيعي الأبيض، ويجب أن يكون الفحم المستخدم من النوع النشط، وبقية الخطوات كالآتي:

احضري قرص من الفحم النشط، اسحقيه بعناية حتى يصبح ناعم.

بللي فرشاة أسنانك، ثم اغمسيها في الفحم المطحون.

اغسلي أسنانك بالفحم كما تفعلين بالمعجون.

ثم اشطفيها ولاحظي الفرق.

اللبن المجفف لتبييض الأسنان

بالتأكيد هذه المرة الأولى التي تعرفين فيها أن اللبن البودرة من المكونات التي تعين على تبييض الأسنان، والخطوات طبيقها كأدناه.

من المعلومات الهامة الجديدة أن الحليب المجفف يعيد أسنانك للونها الأبيض، بل أنها يجعلها أكثر بياضًا.

لذلك بعدما تحضرين فرشاتك وتضعي المعجون عليها، رشي فوقه قليل من الحليب البودرة، ثم اغسلي أسنانك بالطريقة التقليدية.

وهكذا يعود لونها الأبيض مرة أخرى.

شرحنا لكِ ثلاث طرق لـتبييض الأسنان في المنزل خلال دقيقتين فقط ، ومكوناتهم كما رأينا موجودة في كل منزل، وهذا يعني أنكِ تعلمتي حيلة تجميلية جديدة في وقت قياسي دون أن تدفعي أي نقود.