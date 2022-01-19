كيفية عمل بسكويت العشر دقائق في البيت بسهولة وطعم خرافي

كيفية عمل بسكويت العشر دقائق الذي انتشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، هو ما سنتعرض له خلال هذا المقال الذي سوف يشتمل على العديد من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن من خلالها صنع ألذ أنواع البسكويت الذي لا تحتاج طرق عمله لأكثر من عشر دقائق فقط، حيث يرغب العديد من الأفراد الكبار منهم وبالأخص صغار السن في تناوله على وجبة الإفطار بجانب اللبن أو الشاي، وذلك لارتفاع القيمة الغذائية له نتيجة استخدام الكثير من المكونات الطبيعية التي تفيد الصحة والجسم بشكل عام، فهو مصدر للطاقة التي يحتاج لها الفرد مع مساعدته في الإمداد بمختلف الفيتامينات والعناصر والمعادن الغذائية اللازمة له.

كيفية عمل بسكويت العشر دقائق

تتركز طريقة عمل بسكويت العشر دقائق على بعض المكونات الطبيعية المتواجدة داخل كل منزل، وهذه الطريقة هي التالي:

المكونات

نصف كيلو جرام من الدقيق، واحد بيضة كاملة.

نصف كوب من السكر البودرة، ونفس المقدار من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة، ونفس المقدار كم الكاكاو.

واحد ملعقة صغيرة لبن، ونفس المقدار من البكينج باودر.

طريقة التحضير

يتم خلط سكر البودرة والبيضة والفانيليا والزيت.

يلي ذلك إضافة الدقيق وملعقة البيكنج بودر إلى الخليط.

يتم الخلط للحصول على عجينة متماسكة، ثم تقسم لنصفين متساويين.

ثم تضاف كمية الكاكاو إلى أحد النصفين ويعاد العجن حتى تمام التجانس.

بعد إراحة العجينة فترة كافية يتم تشكيلها في صورة أقراص دائرية صغيرة.

ترص في صواني وتدخل إلى فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

نأتي إليكم بطريقة أخرى توضح كيفية عمل بسكويت النشادر بصورة سهلة وسريعة يمكن حتى للأفراد الغير محترفين القيام بخطواتها كما في التالي:

المكونات

كيلو جرام واحد من الدقيق.

نصف كوب من السمن النباتي، ونفس المقدار من الزيت.

اثنين بيضة كاملة، واثنين كيس من الفانيليا.

ملعقتين من البيكنج بودر كبيرة.

كوب واحد من السكر البودرة، ورشة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يضاف كل من كمية السمن والزيت مع البيض وعمل خفق جيد لهم.

يلي ذلك خلط الدقيق والبيكنج بودر معًا وإضافتهم بالتدريج للخليط السابق.

الاستمرار في العجن حتى تجانس العجينة، ثم فردها وتشكيلها حسب الرغبة.

يتم رص قطع البسكويت في الصينية وخبزها على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن ثلث الساعة.

تم توضيح كيفية عمل بسكويت العشر دقائق بأبسط المكونات وأسهل الخطوات التي تضمن الحصول على هذا النوع من المخبوزات اللذيذة والشهية والمفضلة لدى الجميع بمختلف أنواعها ونكهاتها وأشكالها الرائعة والمميزة.