فطائر البطاطس بالجبن بالفرن بطريقة سهلة وشهية واقتصادية ولذيذة جداً

فطائر البطاطس بالجبن بالفرن ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنها خفيفة على المعدة أيضاً، وتقدم على وجبة الغداء أو العشاء، كما أنها من الفطائر الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة للجسم أيضاً، والتي تصلح لفصل الشتاء، حيث تشعر بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاَ، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر البطاطس بالجبن بالفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر البطاطس بالجبن بالفرن

تتكون فطائر البطاطس بالجبن بالفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب حليب دافئ (400 مل).

باكيت خميرة فورية (10 جم).

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

4 أكواب دقيق (480 جم).

مقادير الحشوة

5 حبات بطاطس مسلوق.

نصف كوب حليب (100 مل).

200 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر البطاطس بالجبن بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الخميرة الفورية والسكر والملح والحليب، ثم نقلب جيدا بالملعقة حتى تذوب المكونات.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نضيف الزيت النباتي ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البطاطس المسلوق والملح، ثم نهرس البطاطس جيدا.

ثم نضيف الحليب ونخلطهم جيدا.

لعد ذلك نضيف الجبنة الموزاريلا المبشورة ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نقسم العجينة بعد اختمارها إلى ثلاث كور متساوية في الحجم، ثم نغطيهم بكيس بلاستيك.

ثم نقسم خلطة البطاطس إلى ثلاث كور متساوية في الحجم.

ثم نفرد كل كرة من العجين باليد على شكل فطيرة متوسطة الحجم.

بعد ذلك نضع فوقها كرة من البطاطس، ثم نغلق العجينة ونكورها مرة ثانية، ثم نضعها على ورقة زبدة، ثم نفردها باليد مرة ثانية قليلا، ثم نضعها في صينية فرن ونترك الفطيرة ترتاح لمدة 10 دقائق.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة ونخفقها، ثم ندهن بها وجه الفطائر.

ثم نزين الفطائر بالضغط عليها بالأصابع.

بعد ذلك نزين الفطائر بالسمسم وحبة البركة.

ثم ندخل كل صينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركهم لدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصواني من الفرن، ونقدم فطائر البطاطس بالجبن بالفرن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

ربع كوب من السكر البني.

ثلثان كوب من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

طريقة التحضير