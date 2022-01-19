كريم النشا وقشور الرمان: لتبييض البشرة لن تتخيلي نتائجه الرهيبة2022

يعد كريم النشا وقشور الرمان ، من أقوي أنواع الكريمات التي تساعد بشكل كبير علي تبييض البشرة وإزالة إثار الشمس من اول استعمال للماسك، ويعطيكي افضل نتائج بكل سهولة دون تكلفة ولا تعب وطريقة تحضير بسيطة جدا، ويعتبر النشا من اهم المواد التي تساعد علي حل جميع مشاكل البشرة طبيعي، ويعد قشور الرمان معجزة ربانية في تبييض البشرة ونتائج مذهلة من اول استعمال، والان نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة تحضير كريم النشا وقشور الرمان لتبييض البشرة وإزالة إثار حروق الشمس من البشرة نهائيا2022.

مكونات عمل كريم النشا وقشور الرمان لتبييض البشرة فوري

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نقوم من خلالها عمل أقوي كريم لتبييض البشرة وحل جميع مشاكلها فوري وهي كالاتي:-

معلقتين من النشا.

قشور حبة رمان كبيرة.

معلقة من الحليب البودرة.

معلقة من عصير الليمون.

نصف كوب من ماء الورد أو الماء العادي.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقتي لتحضير الكريم المعجزة علي البشرة والحصول علي افضل نتائج فوري دون تعب ولا تكلفة وهي كما يلي:-

نقشر حبة الرمان ونجففها في الشمس لمدة 48 ساعة ثم نطحنها جيدا. ثم نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع بداخلة معلقة من طحين قشور الرمان والنشا والحليب البودرة ونخلطهم جيدا. ثم نضع ماء الورد بتدريج مع التقليب المستمر في الخليط حتي يصبح خليط كريمي . نضيف عصير الليمون علي حسب الرغبة ونوع البشرة ونقلب الخليط ويصبح جاهز للاستخدام

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة لكيفية استخدام الخليط علي البشرة والحصول علي افضل نتائج فوري ويه كما يل :-