طريقة عمل كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر المجعد بدون أي مواد كيميائية

كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد، كثير من النساء والفتيات يعانين من الشعر الخشن ذا الملس المتشابك يصعب تسريحه وترتيبه، توجد الكثير من الأسباب التي قد تؤدي لذلك مثل جفاف الشعر، واستخدام بعض الأدوات التي بها درجة حرارة عالية منا يسبب في تلف بصيلات الشعر وجعلها ذات ملمس خشن ومتشابك، وبعض العوامل البيئية واستخدام بعض الشامبوهات الغير صحية، وبعض أنواع صبغات الشعر، فقد تلجأ الفتاة لصالون التجميل لعمل بروتين للشعر أو كيراتين أو فيلر وتلك المكونات قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر وتتسبب في تساقطه على فترات، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد بطرق طبيعية وأمنه وغير مضرة بالشعر وبأقل التكاليف فتابعونا.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد

تعتمد هذه الوصفة على مكونات سهلة وبسيطة متوفرة في كل منزل يمكن تحضيرها بكل سهولة دون بذل جهد إليكم المكونات وطريقة التحضير بالخطوات:

وصفة النشا والعسل وزيت الذرة

يعتبر النشا هو المكون الرئيسي في الوصفة ويتميز بفوائده العديدة للشعر، كما أنه يعطي الشعر ملمس ناعم، ويساعد العسل وزيت الذرة في مد بصيلات الشعر بالفيتامينات والمعادن المطلوبة من أجل الحصول على شعر صحي ناعم.

المكونات:

عدد واحد ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

مقدار عدد واحد ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

عدد خمس ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

طريقة التحضير:

يتم مزج كلاً من زيت الذرة والعسل ومسحوق النشا في وعاء صغير ونقوم بتقليبهم جيداً حتى يصبح لدينا خليط متجانس.

بعد ذلك يتم توزيع الخليط على فروة الرأس ومنبت الشعر بطريقة متساوية.

ثم يتم لف الشعر بفوطة قطنية نظيفة ويتم تركه مده لا تقل عن ساعتين حتى يتداخل بين خصلات الشعر وفروة الرأس.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر، يتم تكرار الوصفة عند الحاجة لها.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بذكر طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل وفعالة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.