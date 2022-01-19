نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بالكريمة بكل اسرارها بطريقة الحلواني ألذ وأحلى وصفة شتوية في المقال التالي
هناك العديد من الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن الامتناع عن تحضيرها طوال العام وهذا لأنها من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يعشقها الجميع ولا يشبع أحد من تناولها ومن ألذ هذه الحلويات هي الكنافة بالكريمة، تعد هذه الحلوى الشرقية من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في المطبخ العربية ويوجد لها العديد من الطرق لتحضيرها وهذا يختلف من بلد إلى الأخرى ولكن تعد أسهل وأحلى الطرق هي الطريقة التقليدية، ولهذا ستقدم لكم خطوات تحضيرها بالخطوات مع معرفة كل اسرار الحلواني في تحضيرها.
مقادير عمل الكنافة بالكريمة
الكنافة بالكريمة لا تحتاج لمكونات كثيرة أو غالية الثمن، لهذا تعد من الحلويات الاقتصادية، ومكونات تحضيرها هي:
- نصف كيلو من الكنافة (500 جرام).
- ملعقة ونصف من النشا ( 15 جرام).
- ملعقة ونصف من الكاسترد ( 15 جرام).
- 2 كوب من الحليب (500 مل.
- ملعقة كبيرة من القشطة البلدى( 10 جرام).
- باكيت من الفانيليا.
- 4 معالق كبيرة من السكر البودرة (20 جرام).
- كوب من السمن البلدي (255 جرام).
مقادير الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من ماء ورد ملعقة( 5 جرام).
طريقة تحضير الكنافة بالكريمة
الكنافة بالكريمة من الحلويات السريعة و والمغذية لهذا تعد من احلى الحلويات الشتوية التي تساعد على تدفئ الجسم، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات بطريقة الحلواني وهي:
- أولاً لنجاح الكنافة لابد من وضع الشربات عليها وهو بارد وثقيل لذلك قومى بتحضيره أولاً.
- نأتي بإناء كبير ونضع 2 كوب من السكر ونضيف عليهم كوب من الماء ونضعهم على نار متوسطة حتى يغلي نضيف عصير الليمون وملعقة ماء الورد ونترك الشربات يغلي لمدة 5 دقائق، لا تقومي بتقليب الشربات نهائيا.
- نرفع الشربات من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.
- بعد ذلك نحضر صينية ونقوم بتوزيع القليل من السمن البلدي بداخلها ومن الجوانب.
- ثم نبدأ بتحضير الكريمة نضع في وعاء كبير الحليب و النشا و الكاسترد و السكر ونخلطهم جيدًا.
- نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي ولكن نستمر في تقلب الكريمة لكى لا تكتل أو تحترق من الأسفل.
- عندما يصبح قوام الكريمة ثقيل بعض الشئ ارفعي الإناء من على النار وضيفي عليها ملعقة القشطه وقلبيها مع خليط الكريمة.
- بعد ذلك نقوم بتسيح كوب السمن البلدي.
نأتي بالكنافة ونوزع عليها نصف كوب من السمن البلدي نخلطه جيدًا مع الكنافة حتى تتشرب من السمن جيدًا.
- ثم بعد ذلك نقسم الكنافة قسمين، نضع قسم من الكنافة داخل الصينية مع الضغط عليها لكي تتماسك الكنافة.
نضع خليط الكريمة في منتصف الصينية ونوزعه بداخلها ولكن نحرص على ترك مسافة في الجوانب لكي لا تخرج الكريمة.
- ثم نضع القسم الثاني من الكنافة على الكريمة ونضغط عليها ببطئ.
- نقوم بتوزيع نصف كوب المتبقي من السمن البلدي على وجه الصينية.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن وفور خروجها نقوم بتوزيع الشربات الثقيل البارد على الكنافة الساخنة.
- ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها للطعام بالصحة والهنا.
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