طريقة عمل الكنافة بالكريمة بكل اسرارها بطريقة الحلواني ألذ وأحلى وصفة شتوية

هناك العديد من الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن الامتناع عن تحضيرها طوال العام وهذا لأنها من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يعشقها الجميع ولا يشبع أحد من تناولها ومن ألذ هذه الحلويات هي الكنافة بالكريمة، تعد هذه الحلوى الشرقية من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في المطبخ العربية ويوجد لها العديد من الطرق لتحضيرها وهذا يختلف من بلد إلى الأخرى ولكن تعد أسهل وأحلى الطرق هي الطريقة التقليدية، ولهذا ستقدم لكم خطوات تحضيرها بالخطوات مع معرفة كل اسرار الحلواني في تحضيرها.

مقادير عمل الكنافة بالكريمة

الكنافة بالكريمة لا تحتاج لمكونات كثيرة أو غالية الثمن، لهذا تعد من الحلويات الاقتصادية، ومكونات تحضيرها هي:

نصف كيلو من الكنافة (500 جرام).

ملعقة ونصف من النشا ( 15 جرام).

ملعقة ونصف من الكاسترد ( 15 جرام).

2 كوب من الحليب (500 مل.

ملعقة كبيرة من القشطة البلدى( 10 جرام).

باكيت من الفانيليا.

4 معالق كبيرة من السكر البودرة (20 جرام).

كوب من السمن البلدي (255 جرام).

مقادير الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء ورد ملعقة( 5 جرام).

طريقة تحضير الكنافة بالكريمة

الكنافة بالكريمة من الحلويات السريعة و والمغذية لهذا تعد من احلى الحلويات الشتوية التي تساعد على تدفئ الجسم، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات بطريقة الحلواني وهي: