تالقي دائماً ..هقولك على طريقة عمل الروج الأحمر في البيت هيدوم طول اليوم بمكونات طبيعية

طريقة عمل الروج الأحمر في البيت، استخدام الروج بشكل يومي يتسبب في تعرض شفايفك للكثير من الضرر، منها الجفاف والتشقق وقد يصل الضرر إلى التهاب الشفاه، لما تعرضين شفايفك لكل ذلك وانتي بإمكانك صنع روج بمكونات طبيعية تقوم بترطيب الشفاه بدل جفافها والتشقق، إذا كنتي تفضلين اللون الأحمر يمكنك صنعه بأكثر من طريقة في المنزل بمكونات مختلفة.

طريقة عمل الروج الأحمر في البيت

عصير الشمندر له لون أحمر مميز، لا يسبب الشمندر أي ضرر للشفاه بل يعطيها العديد من الفوائد، بجانب المواد الإضافية التي يتم استخدامه في تحضير الروج الأحمر والتي تقدم الكثير من الفوائد للشفاه.

مكونات عمل الروج الأحمر بالشمندر

ملعقة من عصير الشمندر.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

النشا نشا حسب الاحتياج.

طريقة تحضير الروج بالشمندر

في حمام مائي قومي بوضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند وقلبي الزيوت معًأ.

ضعي عصير الشمندر وقلبيه مع الزيوت في الحمام المائي.

ضعي كمية من النشا مناسبة للمكونات، قد تحتاج من ملعقة إلى ملعقتين من النشا.

وضعي الروج الأحمر في وعاء نظيف واتركيه في الثلاجة مدة ساعة.

في وعاء نظيف واتركيه في الثلاجة مدة ساعة. يفضل ترك العلبة في الثلاجة وإخراجها قبل استخدام الروج فقط.

قومي بوضع الروج باستخدام فرشاة الروج الصغيرة، فإذا استخدمي أصابعك في وضع الروج لون الشمندر سوف يظل بيدك أثاره.

عمل الروج الأحمر من لون الطعام

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الروج الأحمر في البيت

مكونات عمل الروج الأحمر في البيت

لون طعام أحمر.

زبدة شيا.

طريقة تحضير الروج الأحمر بزبدة الشيا