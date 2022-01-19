نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأطفال والكبار بيحبون الشيبسى تعالى أقولك على طريقة عمل نكهات طبيعية لتحضير الشيبسى فى البيت مش هتشترية تأني في المقال التالي
عمر شويل - جدة الأطفال والكبار بيحبون الشيبسى تعالى أقولك على طريقة عمل نكهات طبيعية لتحضير الشيبسى فى البيت مش هتشترية تأني - ثقفني
عمل نكهات طبيعية لتحضير الشيبسى، يجتمع الجميع على عشق تناول الشيبسي بمختلف الأطعمة فالبعض يعشق الجبنة والطماطم والكباب والآخر يُفضل الفراخ والكاتشب أو ألشطه والليمون والعديد من الأطعمة الأخرى ولكن كثرة تناول الشيبسي يؤدي إلى بعض الأمراض ولذلك سنقدم لكي كيفية عمل أطعم الشيبسي في المنزل بأسهل الطرق.
عمل نكهات طبيعية لتحضير الشيبسى
طريقة عمل شيبسي الكاتشب
مكونات المطلوبة
- ثلاث ملاعق من الكاتشب.
- حبتين من البطاطس كبيرة الحجم.
- ملعقة من الملح.
- وملعقة خل.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
طريقة تحضير عمل شيبسي الكاتشب
- نحضر وعاء ونقوم بخلط جميع المكونات والتوابل بداخله قبل تقشير البطاطس.
- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها بالماء جيدًا.
- نقوم بتقطيع البطاطس إلى شرائح رقيقة في حجم الشيبسي.
- نضع شرائح البطاطس في الخليط ونقلبها جيدًا ونتركها فيه لمدة ساعتين.
- نحضر مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت ونضعها على النار.
- نقوم بقلي البطاطس وتصبح بطعم الكاتشب ويفضل البعض وضع الكاتشب على البطاطس فور خروجها من الزيت لتكون غنية بالكاتشب.
طريقة عمل الشيبسى بطعم الفراخ
سوف نقدم لكم طريقة عمل بطاطس شيبسي بطعم الفراخ
المكونات المستخدمة لتحضير شيبسي الكاتشب
طريقة تحضير بطاطس شيبسي الكاتشب
- نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى شرائح رقيقة وغسلها بالماء جيدًا.
- نحضر شوربة الفراخ ونضع بها شرائح البطاطس ثم نضيف مكعب مرقة الدجاج ونقلب البطاطس في المرقة جيدًا.
- نترك البطاطس منقوعة في الشوربة لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نصفي شرائح البطاطس من الشوربة.
- نضع المقلاة و بها زيت على النار وننتظر حتى تقدح ثم نضع بالتدريج شرائح البطاطس.
- ننتظر حتى تتحمر ثم نخرجها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت وسوف نلاحظ أنها بطعم الفراخ المميز.
طريقة عمل الشيبسى بطعم الطماطم
المقادير المطلوبة لعمل الشيبسى بطعم الطماطم
- كوب من عصير الطماطم.
- ملعقة من الخل.
- حبتين من البطاطس.
- معلقة من الملح.
طريقة تحضير الشيبسى بطعم الطماطم
- نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها شرائح ويُفضل استخدام سكينة الشيبسي لتكون مثل الجاهزة.
- نضع جميع المكونات مع بعضها في وعاء ثم نضيف شرائح البطاطس ونقلبها مع الخليط ونضعها في الثلاجة ساعتين.
- بعد مرور الوقت نخرج البطاطس ونصفيها من خليط الطماطم ونقوم بقليها في الزيت حتى تنضج وتصبح مقرمشة مثل الجاهزة تمامًا وبطعم الطماطم الرائع.
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