طريقة عمل الدونات مثل المحلات بطريقة بسيطة ومش هتحتاج منك مجهود كبير

الطريقة الأصلية لعمل دونات دانكن في المنزل وسر الوصفة وكيفية صنعها بوصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة فقد انتشر مؤخرًا نوع من الحلويات اللذيذة يعرف باسم الدونات وهو نوع من العجين التي يتم تحضيرها في مكان آخر ويضعون عليها الصلصات، والدونات من المعجنات التي يمكن أن نتناولها على الإفطار أو العشاء ، أو يمكن أن نأكلها كنوع من الحلوى، لأنها خفيفة ولذيذة ويحبها الجميع، يوجد العديد من أنواع الكعك بعضها سادة وبعضها يوضع تحت أنواع مختلفة من الصلصات وهناك أيضًا دونات بحشوات سواء كانت شوكولاتة أو كريمة أو أي نوع آخر تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل الدونات بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لعمل الدونات

سنتعرف الآن علي المكونات التي سوف نحتاج إليها لعمل الدوناتس المحشوة بالشكولاتة، لذلك يجب إحضار المكونات التالية:

ربع كوب من الحليب

كوبين من الدقيق

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ربع كوب من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من السكر

رشه من الملح والفانيليا

ربع كوب من الزبدة

بيضة صغيرة الحجم

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كاسترد أو نوتيلا للتزيين.

طريقة تحضير الدونات الأصلية

بمجرد تحديد المكونات التي سنحتاجها لعمل الكعك سنتعلم الآن كيفية تحضيرها باتباع الخطوات التالية:

أحضر كوبًا وضع الماء الدافئ والسكر والخميرة فيه واخلط جيدًا حتى تذوب الخميرة والسكر.

حضري وعاءً وضعي فيه الدقيق والزبدة والبيض والحليب والفانيليا والملح.

نضع أيضًا مسحوق الخبز ثم نضع مزيج الخميرة ثم نعجن المكونات معًا.

استمري في عجن الخليط جيداً حتى تصبح العجينة طرية وناعمة.

نترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة ثم نفرمها على الدقيق ثم نأخذ الحشوة ونضعها في المنتصف ثم نفرم العجينة على شكل دونات.

ثم يترك لمدة نصف ساعة ثم يقلى بكمية كبيرة من الزيت ويقدم.

طريقة عمل حشوة الدونات