طريقة صنع صابونة لبان الدكر الجبارة في تبييض الجسم في المنزل بمواد طبيعية

طريقة صنع صابونة لبان الدكر في المنزل للتبييض الطبيعي الفعال الذي يظهر عند المواظبة على استخدامها، وهذه الصابونة من أنواع الصابون الذي يحظى شهرة كبيرة بسبب قوة مفعولها ومكوناتها الطبيعية التي تتوفر بكثرة، كما أن يمتاز لبان الذكر بمفرده بمجموعة من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، ومن هذه الفوائد يلعب دور مهم في تقوية جهاز المناعة ويساعد في تخفيف كثير من الآلام منها التهاب المفاصل والصداع، كما يمنح البشرة نعومة ونضارة واضحة للجميع مما يعمل على منع ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي لا تقل أهمية عنه لذلك سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل صابونة لبان الدكر وطريقة تصنيعها في المنزل بأبسط الطرق.

مكونات عمل صابونة لبان الدكر

تتكون صابونة لبان الدكر من مجموعة مكونات غير مكلفة وطبيعية سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كوب من لبان الدكر المنقوع.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٨ نقاط من زيت اللافندر العطري.

٢ ملعقة كبيرة من الجليسرين.

نصف كوب من ماء الورد.

طبق صغير من صابونة زيت الزيتون المبشورة.

طريقة تحضير الصابونة في المنزل

يوجد الكثير من أنواع الصابون لتفتيح البشرة ولكن طريقة تحضير هذه الصابونة غير أي صابونة وهي كما يلي:-

نقوم بنقع لبان الدكر في كوب به ماء مغلي ونتركه لمدة ليلة كاملة. ثم نبشر صابونة زيت الزيتون ونضعها في إناء يوضع على النار. نسكب كوب لبان الدكر المنقوع على الصابونة ونتركهم على نار هادئة حتى تذوب محتويات الخليط تماماُ. بعد ذلك نضع كلاً من زيت جوز الهند وزيت اللافندر العطري وماء الورد وعصير الليمون والجليسرين ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضيف خليط الصابونة على هذه المكونات السابقة ونقلب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات. نسكب هذا الخليط في القوالب السيلكون ونتركها لمدة يوم كامل ثم نخرجها من القوالب. نترك الصابون لمدة يومين حتى ينشف تماماً ونستخدمه لتفتيح المناطق الداكنة. يجب أن تترك الرغوة على المنطقة المراد تفتيحها لمدة 10 دقائق حتى تجف.

صابونة الحليب الطبيعية

صابونة الحليب من أنواع الصابون الصحي المفيد في ترطيب وتنعيم البشرة وتفتيحها وجعلها مشرقة مكونات الصابونة كالتالي:

كوب من الحليب (يفضل حليب الماعز ).

2 صابونة جليسرين مبشورة.

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

2 كبسولة من فيتامين “هـ”.

الطريقة

نحضر إناء عميق ونضع به الصابون المبشور وعليه الحليب ونضعه على نار هادئة مع تقليبه حتى يذوب الصابون تماماً. نضع على الخليط السابق العسل مع الإستمرار في تقليبه على النار. نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد. نمزج به بعد ذلك كبسولات الفيتامين والقهوة ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع محتويات الخليط. نضع الخليط في القالب المتوفر لدينا ونتركه يجف لمدة يوم كامل أو أكثر وبعد ذلك يمكن استخدامه.

فوائد صابونة لبان الدكر

سوف نتعرف على بعض من فوائد صابونة لبان الدكر التي تظهر عند الاستمرار على استخدامها وهي كالآتي:-