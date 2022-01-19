عمل كيكة الخلاط السهلة السريعة اللي بتذوب في الفم لشرب شاي العصاري

تعد كيكة الخلاط من أبسط وأسرع أنواع الكيك التي يحب الكثير من الأمهات عملها لأنها لا تحتاج إلى مضرب كهربائي وسهلة التنفيذ وتوفر الوقت وتفيد في الزيارات المفاجئة ويمكن عمل كيكة الخلاط بالفانيليا أو الكاكاو وقوامها إسفنجي ومذاقها لذيذ ورائع ومكوناتها متوفرة في كل منزل ويمكن تقديمها للضيوف مع الشاي أو العصير وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير كيكة الخلاط للأطفال بدلا من شراء الكيك من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كيكة الخلاط في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

مقادير عمل كيكة الخلاط في المنزل

بيضتين

كوبين إلا ربع من الدقيق

كوب من السكر

كوب من اللبن

ثلاثة أرباع كوب من الزيت

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة طعام كبيرة من البيكنج باودر

ملعقتا طعام كبيرتان من النشا

ثلاثة ملاعق طعام كبيرة من الكاكاو

ملعقة طعام كبيرة من الخل

رشة ملح

للحشو والتزيين وكريمة الشوكولاتة

كريمة زبدة الكاكاو

أربعة أكواب من الكريمة

600 جرام من الشوكولاتة المبشورة

ملعقتا طعام كبيرتان من الزبدة

كوب من الكريم شانتيه بودرة

كاكاو بودرة

شوكولاتة مجروشة

ورق دهب

تحضير كريمة الشوكولاتة

نسخن الكريمة على النار ثم نضيف الشوكولاتة مع التقليب حتى تذوب الشوكولاتة.

نضيف الكريم شانتيه مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام الكريمي ونتركها حتى نقوم بتحضير كيكة الخلاط.

طريقة تحضير كيكة الخلاط