نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل كيكة الخلاط السهلة السريعة اللي بتذوب في الفم لشرب شاي العصاري في المقال التالي
عمر شويل - جدة عمل كيكة الخلاط السهلة السريعة اللي بتذوب في الفم لشرب شاي العصاري - ثقفني
تعد كيكة الخلاط من أبسط وأسرع أنواع الكيك التي يحب الكثير من الأمهات عملها لأنها لا تحتاج إلى مضرب كهربائي وسهلة التنفيذ وتوفر الوقت وتفيد في الزيارات المفاجئة ويمكن عمل كيكة الخلاط بالفانيليا أو الكاكاو وقوامها إسفنجي ومذاقها لذيذ ورائع ومكوناتها متوفرة في كل منزل ويمكن تقديمها للضيوف مع الشاي أو العصير وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير كيكة الخلاط للأطفال بدلا من شراء الكيك من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كيكة الخلاط في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.
مقادير عمل كيكة الخلاط في المنزل
- بيضتين
- كوبين إلا ربع من الدقيق
- كوب من السكر
- كوب من اللبن
- ثلاثة أرباع كوب من الزيت
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- ملعقة طعام كبيرة من البيكنج باودر
- ملعقتا طعام كبيرتان من النشا
- ثلاثة ملاعق طعام كبيرة من الكاكاو
- ملعقة طعام كبيرة من الخل
- رشة ملح
للحشو والتزيين وكريمة الشوكولاتة
- كريمة زبدة الكاكاو
- أربعة أكواب من الكريمة
- 600 جرام من الشوكولاتة المبشورة
- ملعقتا طعام كبيرتان من الزبدة
- كوب من الكريم شانتيه بودرة
- كاكاو بودرة
- شوكولاتة مجروشة
- ورق دهب
تحضير كريمة الشوكولاتة
- نسخن الكريمة على النار ثم نضيف الشوكولاتة مع التقليب حتى تذوب الشوكولاتة.
- نضيف الكريم شانتيه مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام الكريمي ونتركها حتى نقوم بتحضير كيكة الخلاط.
طريقة تحضير كيكة الخلاط
- أولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180°.
- ثم نجهز صنيتان مدهونين بالزبدة والدقيق.
- بعد ذلك نقوم بخلط الكاكاو والدقيق والنشا والبيكنج باودر ورشة الملح والسكر معا ونتركها جانبا.
- ثم نقوم بوضع اللبن والزيت والخل والبيض والفانيليا معا في الخلاط الكهربائي ونقوم بتشغيله.
- نضيف بإضافة المكونات الجافة تدريجيا مع الاستمرار في التقليب جيدا.
- نقوم بتقيسم المزيج على صنيتان الكيك بالتساوي.
- نتركها في الفرن لمدة 40 دقيقة حتى تنضج جيدا.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها لتبرد تماما على جنب.
- نتركها تبرد ونقوم برص بعض طبقات الكيك من بينها حشوة من كريمة الزبدة.
- بعد ذلك نصب كريمة الشوكولاتة ونرش الوجه بالكاكاو، وبالهنا والشفا.
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