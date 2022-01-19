تعرفي علي طريقة تحضير اللانشون البيتي الصحي بأبسط الإمكانيات في المنزل

اللانشون هو أكثر الأطعمة استهلاك خاصة في أيام الدراسة لأن الغالبية العظمي من ساندويتشات اللانش بوكس المدرسي يحتوي عليها، لكنها أكثر ما يؤرق الآباء حيث أنهم في صراع بين رغبة أبنائهم في تناوله وعدم التأكد من سلامته الصحية عليهم، لذلك تسعى الكثير من الأمهات إلى تحضيره بالمنزل لضمان صحته على صحة وسلامة أبنائهم، لذلك سوف نتطرق إلى بعض طرق إعداد اللانشون البيتي الاقتصادي في هذا المقال.

اللانشون البيتي الاقتصادي

يعتمد على مكونات بسيطة وخالي من اللحوم ومكوناته كالتالي

ست بيضات كبار.

خمس قطع من الجبنة الكريمي.

مكعبين من مرقة اللحمة.

رشة من الحبهان المطحون.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

لون طعام (اختياري).

نصف كوب من الزيت.

نصف ملعقة ملح

فلفل أسود حبيبات.

طريقة تحضير اللانشون البيتي الاقتصادي

نقوم بوضع جميع المكونات السابقة معا في الخلاط ونخلطها جيدا.

نتأكد من خلوها من أي تكتلات، ثم نضع الخليط في كيس بلاستك أو كيس حرارة.

ثم يلف في ورق فويل على شكل أسطوانة.

علي النار نضع حلة بها كمية وفيرة من الماء المغلي مضاف إليه ورق لورا وحبهان.

يترك لمدة ستين دقيقة كاملة، يتم إخراج من الحلة وتركة ليبرد قليلا.

عقبها يدخل الثلاجة ويقدم على شكل شرائح في طبق أو في السندوتشات في اليوم التالي.

لانشون الفراخ

يعتبر من أجمل أنواع اللانشون البيتي ولكنها تكلفتها مرتفعة قليلا عن اللانشون الاقتصادي وتشتمل مكوناته التالي

نصف كيلو بانيه أو أوراك فراخ.

ثلاث شرائح من الجبن الكريمي.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقتين من الدقيق.

رشة ملح.

فلفل أسود حبيبات.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

طريقة تحضير اللانشون الفراخ