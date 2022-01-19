مافيش سندوتشات كبده من برة تأني... طرق كثيرة ومختلفة لعمل سندوتشات ألكبده طعم وريحة ملهاش حل خطيرة

عمل سندوتشات ألكبده، سندويتشات ألكبده من أشهر الوجبات التي يحبها العديد من الأفراد نظرا لمذاقها الرائع لأنها تحتوي على مجموعة من التوابل والخضروات التي تعطي مذاق جميلا ، و ينتشر الكثير من المطاعم والباعة الجائلين لبيع سندويتشات ألكبده لكن يوجد العديد من السيدات يرغبن في إعدادها داخل المنزل، وفيما يلي نعرض الطريقة الصحيحة لسندويتشات ألكبده داخل المنزل.

عمل سندوتشات ألكبده

مكونات سندويتشات ألكبده

نصف كيلو من ألكبده

حلقات من الفلفل الرومي

وحلقات طماطم

حلقات من البصل

مجموعة من البهارات

اصابع فينو متوسطة الحجم

ملعقة من الكمون

2ملعقة من الزيت

ملعقة من الملح

ملعقة من الثوم المفروم

مايونيز وكاتشب

ملعقة من الخل

2 ملعقة من الطحينة

طريقة تحضير سندويتشات ألكبده

يتم وضع أناء واسع على النار ويوضع فيها كمية من الزيت وبعد أن يسخن الزيت يتم وضع ألكبده حتي تبدأ في تغيير لونها

ثم يضاف البصل والفلفل الحلقات والفلفل الأسود والملح.

ثم يوضع الثوم المفروم ويتم تركها حتي تمام النضج ثم توضع الطحينة في إناء واسع مع الملح والكمون وكمية من الخل

ويتم مزجهم جيدا حتي تأخذ لونا كريمي ثم توضع ألكبده في أصابع الفينو وفوقها كمية من سلطة الطحينة ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل ألكبده المقلية بطعم رائع

مكونات عمل ألكبده المقلية بطعم رائع

نصف كيلو من ألكبده

ملعقة من الكمون

نصف كوب من الزيت

ونصف ملعقة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة

مخلل

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة

ملعقة من ملح الطعام

2 ملعقة عصير ليمون

أصابع فينو

مكونات الطحينة

فص ثوم مفروم

1/2 كوب طحينه

كوب ماء ساخن

2 ملعقة خل أبيض

ملعقة كمون صغيرة

طريقة تحضير ألكبده المقلية

يتم تقطيع ألكبده إلى جزيئات صغيرة ثم يتم وضع الكزبرة الجافة والكمون والفلفل الأسود والملح والثوم والفلفل الحار في أناء واسع ويتم مزجهم جيدا.

وثم يتم وضع ألكبده وعليها عصير الليمون ثم يتم وضع الخليط في أناء واسع وتركها مدة نصف ساعة.

وثم يتم وضع الزيت في مقلاه واسعة على النار ثم يوضع خليط ألكبده حتي تأخذ لونا فاتحا ثم تركها لمدة 10 دقائق حتي تطهي جيدا.

ثم يتم وضع مكونات سلطة الطحينة مع بعض ومزجهم جيدا ثم يتم وضع ألكبده في الخبز الفرنساوي

وفوقه سلطة الطحينة مع القليل من الكزبرة الخضراء وتقدم ساخنة.

سندويتشات ألكبده الاسكندراني

مكونات سندويتشات ألكبده الاسكندراني

نصف كيلو من ألكبده

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

3 ملاعق من الكمون

عصير ليمونة

1 ثمرة بصلة حلقات

1 ثمرة طماطم حلقات

2 ملعقة كبيرة من الزيت

ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة

3 ملاعق من الخل

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

1 ثمرة فلفل أخضر حار حلقات

1 ثمرة فلفل أخضر حلو شرائح

ثلاث أرغفة من الخبز

طريقة تحضير سندويتشات ألكبده الاسكندراني