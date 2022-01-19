طريقة عمل الكوكيز في المنزل أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة

الكوكيز من ألذ الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الصغار؛ فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية؛ حيث أن طريقة عملها لا تستهلك كثير من الوقت ومكوناتها بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل، والكثير من السيدات يبحثون عن طريقة عمله في المنزل حتى تضمن سلامة المكونات والمنتج، لذلك سوف نعرض لكم اليوم في هذا المقال الطريقة والمقادير اللازمة في السطور التالية عن الوصفة.

طريقة عمل الكوكيز

بمكونات سهلة وبسيطة نحصل على ألذ طعم ونكهة للكوكيز، والمكونات تتمثل في الآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 كوب من الشيكولاتة الحبات.

كوب من الزبدة الطرية.

4/3 كوب من السكر.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يتم تشغيل الفرن أولا على درجة حرارة 200 درجة.

يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به كلا من الزبدة والسكر ويتم خلطهم جيدا ثم نضيف معهم البيض مع الاستمرار في الخلط حتى يتجانس الخليط.

ثم بعد ذلك يتم إحضار وعاء أخر ونضع به كلا من الدقيق والبيكنج بودر والملح ونخلطهم جيدا ثم نبدأ في إضافة الخليط السابق تدريجيا مع التقليب الجيد حتى يتجانس الخليط تماما.

بعد ذلك يتم إضافة حبيبات الشيكولاتة مع الخلط جيدا.

ثم بعدها يتم تقطيع العجين قطع صغيرة.

بعد ذلك نأخذ القطع ونشكلها على شكل دوائر صغيرة ونرصها في صينية مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مساحة كافية بين الكوكيز وبعضه ثم نضغط قليلا على الدوائر.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ويتم إخراجها بعد مرور 11 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.

مكونات عمل الكوكيز بالشوفان والموز

هذه الوصفة لمن يتبعون نظام غذائي حيث المكونات التي تتناسب مع الحمية، وإليكم تفاصيل الوصفة كما يلي:

2 كوب من الشوفان.

حبة واحدة من الموز الطازج.

بعض من رقائق الشيكولاتة.

طريقة التحضير