نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الوجه بوصفة جديدة في أسبوع بمكونات طبيعية من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الوجه بوصفة جديدة هي كل ما يحتاج إليه جميع الأشخاص الذين يعانون من مشكلة غمقان بشرة الوجه للدرجة التي تسبب لهم الإزعاج، وتناسب ما سوف نقدمه من وصفات لتفتيح البشرة خلال هذا المقال الأفراد من الجنسين ذكور ونساء، وذلك كونها طرق آمنة بنسبة مائة في المائة لتكونها من مواد طبيعية لا تتسبب في ترك أي آثار جانبية ضارة على البشرة، هذا بالإضافة إلى كونها طرق فعالة بنسبة كبيرة جدًا بسبب احتوائها على مجموعة ضخمة من الفيتامينات والعناصر المغذية للجلد، ولذلك ينصح باتباع هذه الطرق بصورة دورية على فترات متساوية لتعويض ما تفقده البشرة من مغذيات واكسبها النضارة والتفتيح المرغوب فيه والنعومة.

تبيض الوجه بوصفة جديدة

نعرض فيما يلي طريقة تبيض الوجه بوصفة جديدة من خلال استخدام أحد المكونات الطبيعية وهو الشوفان، حيث يساعد في تجديد خلايا الجلد وعمل تقشير طبيعي في تفتيح البشرة وتبييض الوجه، وهذه الطريقة هي التالي:

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

عصير واحد ليمونة.

طريقة الاستخدام

يتم مزج جميع المكونات بشكل تام، يلي ذلك فرد العجينة الناتجة على الوجه.

ترك العجينة حتى تجف تمامًا، ثم يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة دقيق الأرز لتبيض الوجه

يعتبر دقيق الأرز مكون أساسي في تبيض الوجه بوصفة جديدة تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين، الأمر الذي يعمل على تأخير علامات الشيخوخة المبكرة وعمل تنظيف عميق للبشرة ومنع ظهور الهالات السوداء والتفتيح الفعال للبشرة، وتتكون هذه الطريقة من التالي:

المكونات

ربع كوب من الأرز النيء.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة الاستخدام

يتم طحن الأرز ومزجه مع كمية مناسبة من الماء لعمل عجينة متماسكة.

ثم يترك الخليط على الوجه مدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسيل الوجه بالماء البارد.

وصفة اليقطين لتبيض الوجه في أسبوع

يمنح اليقطين البشرة كل ما تحتاج إليه من عناصر وأحماض تفيد في تبييض الوجه ولمعان البشرة من خلال التالي:

المكونات

مقدار نصف ملعقة صغيرة من العسل، نفس المقدار من اللبن.

عدد اثنين ملعقتي شاي من اليقطين المهروس.

طريقة الاستخدام

يتم مزج جميع المكونات، وتوضع على الوجه لمدة ثلث ساعة.

يتم غسل الوجه بالماء البارد بعد ذلك، وتكرر الطريقة يوم بعد يوم.

وفرنا من خلال المقال السابق عدة طرق يتم بها تبيض الوجه بوصفة جديدة وفعالة ومفيدة لجميع أنواع البشرة، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة وتتكون من بعض المواد الطبيعية المتوفرة بالمنزل.