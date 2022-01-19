إعملي الدونات بالنوتيلا في خطوة واحدة

الدونات بصوص الشيكولاتة اللذيذ، يعشقه الجميع الكبار والصغار لكونه خفيف وملئ بمذاق الشيكولاتة، يا له من نوع حلوى رائع بجانب كوب القهوة في بداية اليوم، يرغب الأطفال في تناوله بإستمرار ويعتبر الأصح من تناوله جاهز من المحلات لا نضمن جودتة ونظافته تعلم طريقة عمله في المنزل لكي نضمن جودة الأطعمة التي يتناولها اطفالنا الصغار.

مكونات عمل الدونات:

2 كوب دقيق.

ربع كوب ماء دافيء.

2ملعقة كبيرة مايونيز.

كوب زبادي.

2ملعقة كبيرة لبن بودرة.

خميرة.

رشة ملح.

ملعقة سكر.

بيكينج بودر.

لتزين الدونات:

سكر

قرفة

صوص شيكولاتة.

كراميل.

طريقة التحضير:

في كوب ماء دافئ نضع السكر والخميرة ونقلب ونتركها تخمر 10 دقائق. في وعاء نضع الدقيق والملح والبيكينج بودر ونقلبهم ثم نضيف المايونيز والزبادي والخميرة ونقلب حتى نحصل عجينة متماسكة ونغطي ونتركها تخمر لمدة ساعة في مكان دافئ. بعد أن تخمر العجينة نقوم بفردها بسمك نص سنتي على سطع مرشوش بالدقيق. نشكل العجينة على شكل دوائر ونغطاء زجاجة صغيرة نقوم نتفريغ نصف دائرة العجين. ونتركها تخمر مرة أخرى. بعد أن تخمر نحضر وعاء به زيت ساخن غزير ننزل بدوائر العجين برفق ونقلبها على الوجهين لتأخد اللون الذهبي. وبعد أن تبرد بقوم بتزينها بصوص الشيكولاتة والكراميل ورشة سكر وقرفة.

مكونات الدونات المحشي نوتيلا:

2 ونصف كوب دقيق.

ربع كوب ماء دافيء.

2علبة زبادي.

2 ملعقة مايونيز.

2 ملعقة لبن بودرة.

خميرة.

2 ملعقة سكر.

بيكينج بودر.

ملح.

مكونات الحشو:

نوتيلا.

طريقة التحضير: