أسهل طريقة لعمل العيش البيتي في المنزل علي الطاسة بمكونات بسيطة وسهلة

يعتبر العيش البيتي أو كما يطلقون عليها المنزلي من أهم الأشياء التي يبحث عنها الأشخاص على شبكة الأنترنت، أو على قنوات التلفاز لما يمثله من أهمية في جميع وجبات الطعام المختلفة، حيث أن جميع الأسر تكاد لا تستطيع أن تستغنى عنه في وجبات الطعام كما انه له طعم جميل يحبه الكبار والصغار، لذلك تتجه كافة الأسر لصنع الخبز بالمنزل حتي تضمن النظافة في صنعه، والمكونات الصحية المصنعة به، لذلك نرفق لكي سيدتي خطوات صنع العيش البيتي بالمنزل فتابعونا.

طريقه عمل العيش البيتي ومكوناته

بالرغم من سهولة صنعه وانه لا يستغرق وقت لكن الحصول علي المكونات الصحيحة من اهم الأساسيات، وجاءت مكونات صنع الخبز في التالي:

اربع أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقه صغيرة من الملح.

ملعقه كبيرة الخميرة الفورية ويمكن استبدالها بالخميرة الطازجة.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة ونصف لبن بودر.

ماء دافئ للعجين.

طريقة التحضير

توضع الخميرة مع ملعقة ونصف من السكر في نصف كوب من الماء الدافئ ويتم خلطهم جيدا، حتى تمام ذوبان الخميرة والسكر في الماء ثم يترك لمدة من خمس إلى عشر دقائق لضمان فاعلية الخميرة. يتم أحضار طبق كبير من البلاستيك أو استخدام العجان إن وجد ويتم وضع فيها المكونات الجافة وهى الدقيق واللبن البوادره والبيكنج بودر والملح ثم يقلب الخليط جيدا أو يوضع في العجان الكهربائي ويقلب جيدا. بعد ضمان فاعلية الخميرة توضع على المحتويات الجافة في الطبق أو في العجان الكهربائي بمقدار قليل مع الخلط جيدا لمده عشر دقائق أو ربع ساعة حتى تماسك الخليط جيدا. يتم تغطية العجين جيدا ثم يجب تركه، في مكان دافئ لمدة لا تتعدي الساعة. بعد أتمام عملية التخمير للعجينة نقوم بتقطيعها على شكل كور ووضعها بجانب بعضها على مسافات متباعده على صينيه بها دقيق وتغطيتها جيدا لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة. بعد ذلك نقوم بمسك كل كورة من العجين على حده ونقوم بفردها على صنية بها دقيق ونقوم بتغطيتهم وتركهم للتخمير.

طريقة التسوية