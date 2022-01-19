بيتي فور كلاسيك وصفة المحلات حلويات السعادة فرحي بها أولادك

بيتي فور المحلات الناعم بالوصفة الأصلية بيتي فور ملون بالمربى لعشاق لحلويات، حلويات المحلات من أكثر ما يتلهف عليها الكثير منا في تناولها ومحبيها والأكثر تناول وهو البيتي فور التي لا يمكن أن تقاوم خاصة الأطفال التي يعشقوا تناولها والكبار أيضا لأن حجمه صغير وطعمه رائع الناعم الراقي وعند صنعه يمكن أن يشكل بالكثير من الطرق بالشوكولاته أو المربى له الكثير من الأشكال المتنوعة وكل شكل طعم مختلف، كما إنه سهل التحضير بخطوات بسيطة ولا يحتاج إلى الكثير من الجهد أو يحتاج إلى مقادير معقدة وتتنوع طرق تزيين البيتي فور أو الحشو لذا سنعد معكم البيتيفور بأكثر من طريقة لتسعدي بها أولادك وتفرحيهم.

بيتي فور محلات الجاهز بالوصفة الأصلية مضبوطة

عدد 3 كوب دقيق أبيض مخصص للحلويات وبسكويت. ربع ملعقة صغيرة من الملح. كوب من سمنة بحرارة المطبخ. كوب سكر بودرة ناعم. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. ملعقة كبيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. مربى لتزيين البيتي فور. شوكولاته مذابة لتزيين البيتي فور. جوز هند أو شوكولاته ملونة للتزيين.

تحضير بيتي فور محلات بالسمنة الناعم يذوب بالفم

أولا أخفقي السمنة في وعاء المضرب الكهربائي حتى يفتح لونها ثم يضاف عليها السكر البودرة الناعم وتخفق جيدا ليكون مزيج كريمي هش.

ثم يخلط معهم البيض والفانيليا وتخفق مرة أخرى لمدة 3 دقائق حتى يختفي البيض في مزيج السمنة ثم يترك مكونات سائبة جانبا.

ثم نحضر الدقيق وينخل في وعاء مع البيكنج بودر ورشة الملح تخلط مكونات جافة مع بعضها.

ثم نحضر المزيج السائل يضاف عليه الدقيق بالتدريج مع التقليب والعجن، ثم تكون معك عجينة ناعمة قسميها إلى نصفين.

خذي نصف منها وضيفي عليه الكاكاو الناعم واعجنيها مرة أخرى حتى تكون عجينة متماسكة باللون الأبيض وأخرى بلون كاكاو.

تترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق وتغطى، ثم أدخليها في قمع الحلواني وشكلي وردات البيتي فور مع عدم الضغط بقوة على القمع.

حتى تتشكل لديك وردات بيتي فور بنفس شكل الجاهزة بحيث أضغطي وارفعي يدك بسرعة لتعطيك نفس الشكل وبحجم متوسط.

تخبز في فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق أو حتى تنضج قطع البيتي فور ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد.

شكلي البيتي فور وزينيه بالشوكولاته أو المربى ورشي عليه شوكولاته ويقدم بارد بالهناء والشفا أحلى بيتي فور يفرح أولادك.

طريقة بيتي فور المحلات بمكونات وخطوات بسيطة

تلك الوصفة لعمل حلويات المحلات وهي البيتي فور الناعم الذي يتم بيعه في بأسعار مرتفعة جئنا لكم بتلك الوصفة بالمكونات وخطوات خطوة بخطوة فتابعوا معنا بيتي فور بطريقة محلات حلواني.

مكونات البيتي فور الجاهز

نصف كوب من السكر الناعم. عدد 2 كوب من الدقيق. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. رشه ملح. كوب زبدة طرية بحرارة مطبخ. عدد 2 بيض بحرارة مطبخ. ملعقة كبيرة من الفانيليا. ملعقة ماء ورد على حسب رغبتك.

تحضير بيتي فور المحلات الجاهز الناعم