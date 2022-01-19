فوائد قشور البرتقال الصحية.. توقفي عن التخلص منها لأنها كنز علاجي مجاني ومؤكد لهذه الأسباب

فوائد قشور البرتقال الصحية، نعرف جميعا بان البرتقال مفيد جدا ويحتوي على فيتامين سي وأيضا لا يعتبر البرتقال فقط هو المفيد وإنما أيضا توجد فوائد عديدة للقشور أيضا؛ فهو مضاد للبكتيريا ويحمي من نزلات البرد والأنفلونزا، باختصار هو كنز خفي من الفوائد للأسف نقوم بالتخلص منها بإلقائها في القمامة؛ فسوف نوضح أهم فوائده من خلال هذا المقال.

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فوائد قشور البرتقال

يكون لقشور البرتقال فوائد عديدة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:-

يساعد في إزالة حب الشباب وبقع الوحه الداكنة والتخلص من الهالات السوداء وتوحيد لون البشرة ونضارتها.

كما انها تحتوي القشور على ألياف تساعد على عملية الهضم وتسهلها وتخلصنا من الإمساك والانتفاخات والغازات.

تساعد قشور البرتقال على التخلص من الكرش الزائد والمساعدة على التخسيس وذلك لأنه يحتوي على نسبة ألياف كبيرة.

تقوم القشور بتنظيم السكر في الدم وخفض معدل السكر.

يقوم بتنظيم ضغط الدم .

تقوم القشور بتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

تخلصنا القشور من نزلات البرد والكحة والبلغم الموجود على الصدر.

تعمل القشور على تنظيف الرئتين وتطهرهم .

كما أنه تستطيع أن يقلل الإصابة بالأمراض وخاصة مرض السرطان .

بالإضافة إلى ذلك يحتوي على الفلافونديد وهي مركبات تخلص الجسم من الأمراض.

وصفات قشور البرتقال

نجد أن للبرتقال كثير من الوصفات التي يمكن أن نستخدمها وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..