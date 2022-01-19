كيكة بالموز لذيذة سهلة في دقائق كيكة تدفي من برد الشتا

كيكة موز شهية كيك ناجح بقوام عالي هشه لذيذة، تعتبر الكيك من أشهى حلويات الخفيفة التي يفضلها الكبار والصغار وترغب الأطفال في تناولها وطلبها من الأمهات، وخاصة لو صنع الكيك من نوع فاكهة يحبه الكثير ألا وهو الموز فمن منا لا يحب تناول الموز ومن منا أيضا لا يحب تناول الكيك لذا جئنا لكم بوصفة تجمع الإثنين مع بعض في وصفة واحدة كيكة الموز وستكون ناجحة معك ولن تهبط أو تأخذ لون غامق ستتعلمي معنا طريقة كيكة عالية بالموز وأسباب ومشاكل الكيك الغير ناجح تجنبيها عند عمل أي نوع كيك نصائح من كبار شيفات حلواني.

كيكة بالموز لذيذة سهلة في دقائق

احضري كوب من الدقيق. عدد 4 ثمرات من الموز. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب سكر أبيض. ربع كوب زيت نباتي. رشة ملح صغيرة. ربع كوب من الماء الساخن.

تحضير كيك بالموز لذيذة الطعم لكل الأسرة

أولا يتم نخل الدقيق مع بيكنج بودر والملح وتقلب مكونات الجافة معا وتترك جانباً، ثم يضاف الزيت مع السكر وتقلب مع الدقيق.

ثم تهرس قطع الموز في وعاء آخر ويضاف الموز إلى مكونات سابقة وتخفق المكونات مع بالمضرب اليدوي برفق من أسفل لأعلى.

ثم يضاف الفانيليا إلى مزيج الكيك ويضاف عليها الماء الساخن وتخفق برفق مكونات معا، حتى يكون قوام متجانس لعمل خليط كيك طري.

ثم يدهن قالب كيك بالزبدة أو يبطن بورق الزبدة الكيك ويصب عليها مزيج كيك أو يمكن قطع الموز إلى شرائح وترص على ورق الزبدة ويصب عليها مزيج الكيك.

ثم يسخن الفرن على حرارة 180 درجة وتدخل الكيك الفرن بالرف الأوسط وتترك لمدة 40 دقيقة حتى تنضج مع عدم فتح الفرن على الكيك إلا بعد مرور نصف ساعة.

لكي لا تهبط الكيك عند فتح باب الفرن عليها، تخرج الكيك وتترك حتى تبرد وترفع على رف سلك حتى تبرد ويسهل تقطيعها.

ثم تقطع كيك الموز ويقدم مع الشاي أو القهوة أو حليب الأطفال استمتعوا بأحلى كيك موز هش ولذيذ وخفيف.

كيكة بالموز والكاكاو والشوكولاته

كيك الموز والكاكاو مذاقها لذيذ جدا لأن الموز مع الشوكولاته يعطي طعم لا مثيل له، كما أن الكيك لها قوام هش يذوب بالفم عند تناولها مع الشاي أو القهوة بالصباح فقومي بإعدادها في المساء لتعطي اسرتك ومنزلك الدفء والطاقة وفي الصباح تناوليها لإفطار لذيذ وخفيف ستحبونه بالتأكيد.

مكونات كيك موز بالشوكولاته