أسرار البطاطس المقلية المقرمشة باللون الذهبي الرائع.. اليكم أنجح طريقة للبطاطس وفوائدها الصحية

طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة، سنتعرف عليها من خلال مقالنا هذا، وذلك للتعرف على سر القرمشة اللذيذة التي تجذب الأشخاص على تناول البطاطس المقلية التي يقبل على تناولها الكثير، كما أنها من أكثر أنواع البطاطس إقبالا فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية؛ فهي أيضًا تعتبر مصدر رئيسي غني بالكربوهيدرات التي يساعد الجسم على النمو بشكل صحيح، لذلك قد نعرض لكم الآن عبر موقعنا هذا أفضل طريقة لتحضيرها بسهولة.

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طريقة عمل البطاطس المقلية

البطاطس المقلية من الأكلات السريعة المحببة لدى الكثير من الأشخاص وبمكونات قليلة سوف نحصل على البطاطس المقلية، ومكوناتها هي كالآتي:

نصف كيلو من البطاطس الحجم المتوسط.

كمية مناسبة للقلي من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

طريقة التحضير

في خطوات سريعة يتم تقديم طريقة البطاطس المقلية بسرعة في الأداء وجودة في الطعم والمقرمشة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم غسل البطاطس جيدا ثم التقشير وبعد ذلك يتم تقطيعها على شكل أصابع أو حلقات على حسب الرغبة. ثم يتم إحضار مقلاة واسعة ونضع بها كمية من الزيت ونتركها قليلا لكي تسخن ثم نضع بها البطاطس ونضع عليها قليل من الملح حتى تصبح ذات طعم لذيذ. نقوم بعد ذلك بترك البطاطس على النار حتى يصل لونها إلي اللون الذهبي مع مراعاة عدم التقليب قبل أن تحمر لكي لا تلتصق مع بعضها. ثم يتم إخراج البطاطس من الزيت على مناديل مطبخ لكي تتخلص من الزيت الزائد ثم تقدم ساخنة على طبق التقديم.

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