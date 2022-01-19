خطوات إعداد خبز الصاج بالجبنة للتناول في أي وقت بخطوات بسيطة

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عمر شويل - جدة خطوات إعداد خبز الصاج بالجبنة بطريقة مختلفة وجميلة لكي يتم تناوله جاهزاً في أي وقت لوجود الجبنة به، وتشتهر دولة سوريا وفلسطين وكثير من الدول العربية بعمل هذا الخبز كما تحدثنا كثيراً من قبل، وتتعدد استخداماته أيضاً على حسب الرغبة والحاجة إليه وتعتبر مكونات عمله من المكونات التي لا يخلو منها أي منزل لأنها تدخل في تحضير كثير من الأشياء، فهيا بنا نتعرف الآن على مكونات عمل خبز الصاج بالجبنة بالمقادير المحددة وكيفية تنفيذه خطوة بخطوة من خلال هذا الموضوع.

مكونات عمل خبز الصاج بالجبنة

سوف نتعرف على مكونات عمل خبز الصاج بالجبنة التي لا يخلو أي منزل منها وهذه المكونات هي كما يلي:-

٤ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

جبنة فيتا على حسب الرغبة.

طريقة الإعداد والتحضير

تتنوع طرق عمل هذا الخبز على حسب النوع المفضل عند كل فرد والطريقة المعتادة الناجحة لديه وهذه الطريقة بالجبنة وهي كالآتي:-

ننخل كمية الدقيق بالمنخل السلك في إناء ونقلب به الملح والخميرة الفورية جيداً. بعد ذلك نسكب كوب وربع من الماء إلى المكونات السابقة ونخلط إذا لم نحصل على عجينة متماسكة نسكب كمية الماء المتبقية. نعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة طرية غير ملتصقة باليد ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها. ثم نقسم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ونفرد كل قطعة بالنشابة. نسخن الصاج جيداً ثم نضع عليه دوائر العجين ونتركها حتى تحمر ثم نقلبها على الجانب الآخر ثم نفرد الجبنة عليها هي وساخنة ثم نقدمه بألف هنا وشفا.

خبز الصاج بدون إضافات

يتكون خبز الصاج من مجموعة مكونات لا تكلف من يقوم بعمله شئ لأنها قليلة سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

٥ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب وربع من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للوجه حسب الحاجة.

الطريقة

في البداية نعمل بتخمير الخميرة وذلك عن طريق وضع الخميرة المحددة على ربع كوب من الماء الدافئ وليس الساخن وملعقة السكر. نقلب هذه المكونات جيداً ونغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ١٠ دقائق حتى تخمر. ننخل الدقيق جيداً ونقلب به كمية الملح المحددة ونضعهم في اناء العجن، ثم نضع على جزء كبير من كمية الدقيق الخميرة والسكر والماء. نعجن جيداً حتى تتجانس المكونات مع إضافة باقي كمية الدقيق بالتدريج حتى نلم العجينة إذا كانت طرية وغير متماسكة. ونستمر في العجن لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح سهلة التشكيل. ندهن العجينة بقليل من الزيت ونتركها لمدة ساعة أو أكثر حتى يتضاعف حجمها. بعد أن تخمر نعجنها لمدة دقيقتين ثم نقسمها إلى كرات متساوية ومناسبة الحجم. نرق ( ننشب ) الكرات حتى تصبح رقيقة جداً دون أن تتمزق، نضع العجين على الصاج الساخن لمدة ٣٠ ثانية أو أكثر ثم نقلبها على الناحية الأخرى لمدة ٣٠ ثانية أيضاً. بعد ذلك نضع الخبز في كيس حتى لا يجف ويتكسر ونقدمه بألف هنا وشفا.

الخبز الشامي الطري

مكونات الخبز الشامي من المكونات البسيطة وتختلف مكونات الخبز حسب نوعه وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من السكر.

كمية من الدقيق ( على حسب العجين ).

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

الملح ( ملعقة صغيرة ).

ملعقة كبيرة من الزبادي ( من الممكن الإستغناء عنه ).

الطريقة

نقوم بإذابة السكر والخميرة في كمية ماء قليلة. ثم نضيف الزبادي والخل الأبيض إلى مكونات السكر والخميرة. ننخل الدقيق جيداً ونضع به الملح ونضيفه تدريجياً إلى الخليط السابق ونضع الماء أيضاً تدريجياً على حسب ما تتماسك العجينة وتصبح طرية. بعد ذلك نغطي العجين يرتاح لمدة ساعة أو أكثر حتى يتخمر. نقسم العجين إلى كرات متوسطة الحجم ونفردها بالنشابة على سطح مرشوش عليه بالدقيق. ونتركه يرتاح فترة قصيرة ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى ينضج.

طريقة عمل خبز الدار الجزائري

تعتبر مكونات عمل خبز الدار الجزائري من المكونات الغير مكلفة التي سوف نتعرف عليها الآن بكل بساطة وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كيلو من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

كيلو من السميد.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

٢ كوب ونصف من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الشاي المطحون.

حبتان كبيرتان من البيض.

للوجه

رشة كبيرة من حبة البركة.

يانسون.

شمر.

الطريقة