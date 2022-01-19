طريقة عمل طبق الكشك بالدجاج اللذيذ بسهولة فى المنزل

يعد الكشك من الأكلات المصرية المعروفة، والتى أرتبط تقديمها فى فصل الشتاء وهى من الأكلات التركية الأصل، وقد عرفت هذا الأكلة من قديم الأزل وتعتبر من الوجبات المغذية والمفيدة لما تحتوي عليه من مكونات موجود بها البروتين والكالسيوم والفيتامينات والدهون وجميعها مفيدة وتعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية، فكل هذه المكونات موجودة فى طبق واحد وسهل وسريع التحضير، كما ان العديد من الناس يفضلون هذه الاكلة كثيراً فى فصل الشتاء لأنها تقدم ساخنة فهى تبعث الدفء والشعور بالحرارة، والكثير من السيدات يبحثون عن طريقة عملها فى المنزل بسهولة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير طبق الكشك بالدجاج بالتفصيل.

مكونات طبق الكشك بالدجاج

يتكون طبق الكشك بالدجاج من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من الدجاج المقطع مكعبات.

حبة متوسطة من البصل مفرومة.

كوب من اللبن السائل.

١/٢ كوب من الزبادى.

لتر من مرقة الدجاج.

كوب من كريمة الطهي.

١/٢ كوب من الأرز المصري.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة.

١/٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب التذوق.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل طبق الكشك بالدجاج سهلة وبسيطة جدا ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: