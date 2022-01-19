طريقة عمل المنسف السعودي بالدجاج أو باللحم في وقت سريع جدا بالخطوات

طريقة عمل المنسف السعودي بالدجاج، حيث يعد المنسف من اجمل وأطيب الأطباق الشهية في عالم المأكولات في بلاد الشام وبالخصوص العراق وفلسطين سوريا و الأردن، ويعتبر الطبق الرئيسي في بلدن فلسطين والأردن أي أكلة شعبية أساسية وفي هذا المقال يتم شرح المقادير المطلوبة وطريقة التحضير لتقديم طبق المنسف الشهي والرائع.

طريقة عمل المنسف السعودي بالدجاج



المقادير والمكونات المطلوبة:



معلقة من النشا.

كيلو لبن.

مكسرات.

دجاجة.

بهارات.

ملح.

فلفل.

مكعب من مرقة الدجاج.

هيل.

ورق غار.

حبة كركم.

معلقة بردقوش.

ليمون مبشور.

بصلة.

معلقتين من السمنة.

كبة محمره.

اثنين من كوب البرغل.

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طريقة التحضير وعمل المنسف بالدجاج

نقوم بغسل الدجاجة ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة في الحجم ثم نقوم بوضعها حلة حتي التشويح أو التحمير.

نقوم بإضافة معلقتين من السمنة مع التقليب ثم نضع البهارات. ثم نضيف الماء ونترك المكونات ليتم الغليان حتى يتطيب الدجاج. نقوم بخلط اللبن مع الماء، ونضيف إليه النشا ونخلط الخليط بالخلاط. ثم نقوم بوضع الخليط على النار ونترك لكي يغلي ونضيف إليها مكعب المرقة وملعقة من الكركم والبردقوش، واليكم رابط طريقة عمل الكبدة الاسكندراني. نقوم بإضافة الخليط إلى الدجاج ونتركه على النار قليلا. نقوم وضع أو تنزيل الدجاج حتي تحميره ونضعه بالمرق والبرغل ونتركه على النار ويتم تتبيله بالملح والفلفل الأسود. ثم نضع البرغل في طبق ونضيف إليه قطع الدجاج والكبة المحمرة، ونقوم بتزينه بالبقدونس وتقدمة في طبق التقديم بالهناء والشفاء، ونذكركم برابط بطريقة عمل البيتزا.

طريقة عمل المنسف باللحم

المكونات المطلوبة:



اربع حبات هيل.

مكسرات اللوز.

البقدونس المفروم.

معلقة واحدة من الكركم.

ورق غار.

واحد كيلو من الأرز.

اثنين كيلو من اللبن.

نصف معلقة ملح.

ثلاثة كيلو من اللحم.

طريقة عمل وتحضير المنسف باللحم

بعد القيام بغسل وتنظيف اللحم يتم وضعه في وعاء ونضيف إليه البهارات ويتم تركها حتي التطيب أو النضج.



القيام بنقع الأرز في الماء يتم إضافة الكركم، ونذكركم برابط طريقة عمل العصيدة السعودي.

وضع الأرز في الوعاء ونقوم بإضافة نصف كوب من الزيت مع ثلاث أكوب من الماء.

نقوم بإضافة الملح ونتركه على النار حتى يتم الغليان، ثم نقوم بخفض النار حتى تمام التطيب أو النضج.

إضافة اللحم في الوعاء ونضيف أليه اللبن ، ويتم ثباته على النار لوقت قصير.

ثم نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم ونضيف علية اللحم ويتم التزين بالبقدونس ووضع اللوز أيضا ويتم التقديم بالصحة والعافية، طريقة عما المفطح السعودي.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل المنسف السعودي بالدجاج في وقت سريع جدا بالخطوات