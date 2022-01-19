عجينة البيتزا الهشة بالجبنة المطاطة زي المحلات

عجينة البيتزا الإيطالى في البيت، البيتزا هى من الوجبات السريعة والمفضلة عند الكل والكثير من الناس يحب شرائها من المطاعم جاهزة، بدل من ذلك يمكن عمل بيتزا في البيت بتكاليف بيسطة وفي نفس الوقت يمكن تحضير بيتزا الإيطالية أو بيتزا هت مثل الجاهزة تماما في البيت، ببعض الأسرار لتكون ناجحة ويحبها جميع الأطفال والأسرة وكذلك تكون وجبة مختلفة عن باقي وجبات الأسبوع، سنتعرف على بعض الخطوات سهلة وسريعة لتجهيز بيتزا رائعة.

مقادير عجينة البيتزا الإيطالية:

كيلو إلا ربع دقيق معجنات.

٢ معالق كبيرة حليب بودرة.

كيس واحد من الخميرة الفورية.

ملعقة الباكنبودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم الباودر.

كأس ونصف من الماء الدافئ.

القليل من زيت الزيتون.

تحضير عجينة البيتزا:

نضع في وعاء الدقيق والحليب البودرة والباكنبودر والثوم البودر،ثم نصع الخميرة الفورية في كأس مع ملعقة السكر ونتركها حتى تتفاعل.

ثم نضيف باقي المكونات على الدقيق الملح والزيت والخميرة، وبعد ذلك نضيف الماء على المكونات ونخلط الكل حتى نحصل على عجينة متماسكةورطبة ثم ندهن العجين بمعلقة الزيت ونغطيها ونترك العجين يخمر لمدة نصف ساعة في مكان دافئ.

طريقة تحضير البيتزا هت:

٤ حبات طماطم.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة زعتر مجفف.

ملعقة فلفل أسود.

رشة ملح.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة ريحان.

تحضير صلصة البيتزا هت:

نضرب الطماطم في الخلاط الكهربائي، ثم نضع عصير الطماطم في إناء على النار ونضيف باقي التوابل وعصير الليمون، ثم نتركه يغلى على نار متوسطة حتى نحصل قوام صلصة المطلوب وتترك حتى تبرد.

خطوات تحضير البيتزا في الفرن:

تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة. بعد ذلك نقطع العجينة ونقوم بفردها على طاولة مرشوشة بالدقيق ثم نفردها على حجم الصينية ونضع عليها صلصة البيتزا هت. يمكن إضافة قطع صغيرة من الفراخ مع الفلفل ألوان والزيتون ورش القليل من زعتر المجفف، ثم نرش على سطح البيتزا الجبنة المتزريلا. وأخيرا ندخل صينية البيتزا في الفرن مدة ربع ساعة مع مراقبتها حتى تستوى.

طريقة التقديم:

توضع البيتزا في طبق وتقطع إلى مثلثات وتقدم مع أى نوع من المشروبات.

مقادير عجينة البيتزا الإيطالية بالزبادي:

كيلو إلا ربع دقيق أبيض مخصص بالمعجنات.

٢ معالق كبيرة من الحليب البودرة.

كيس واحد من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الباكينج بودر.

ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم الباودر.

كأس من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزبادي البلدي.

تحضير عجينة البيتزا بالزبادي: